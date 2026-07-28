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Captan raras luces cerca del volcán Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Nuevamente, luces extrañas fueron captadas por las cámaras de vigilancia del volcán Popocatépetl. El video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico, donde se observa un fenómeno luminoso registrado cerca del coloso.

Video de las luces extrañas en el Popocatépetl

En la grabación se aprecian una serie de imágenes en las que aparecen las llamadas red sprites, un fenómeno atmosférico relacionado con tormentas eléctricas.

¡Espectacular! #RedSprite fue captado ayer en la madrugada por la cámara que vigila al #volcán #Popocatépetl. Un fenómeno tan fugaz como fascinante que nos recuerda lo extraordinaria que es la naturaleza. ¿Qué opinas?



Vista Altzomoni Gracias #CENAPRED https://t.co/AWQYkgcl6H pic.twitter.com/B3Bt09kGuK — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 27, 2026

Las red sprites son destellos luminosos de corta duración que ocurren por encima de las tormentas eléctricas, en la alta atmósfera. Aunque durante mucho tiempo fueron difíciles de estudiar debido a que suceden sobre las nubes de tormenta y no dentro de ellas, pilotos y observadores reportaron luces similares durante décadas.

Los primeros registros científicos confirmados con cámaras ocurrieron en la década de 1980.

Este fenómeno no está relacionado con ovnis ni con actividad volcánica; se trata de un fenómeno eléctrico natural de la atmósfera superior.

¿Cómo se forman las red sprites?

Las red sprites aparecen normalmente entre los 50 y 90 kilómetros de altura, en la región de la mesosfera, por encima de las nubes donde se desarrollan las tormentas eléctricas.

Se producen después de grandes descargas eléctricas de rayos, especialmente aquellas de gran intensidad que liberan una importante cantidad de energía

Su color suele ser rojo o anaranjado debido a que la descarga eléctrica excita moléculas de nitrógeno presentes en la atmósfera

Estos destellos duran apenas milisegundos, por lo que suelen captarse mediante cámaras de alta velocidad o fotografías de larga exposición

Su forma puede parecerse a columnas, ramas, tentáculos o medusas luminosas

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