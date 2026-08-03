Diputadas poblanas de Morena desatan polémica por comentarios sobre adultos mayores en un podcast

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Diputadas de Puebla se meten en problemas por podcast. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Dice el dicho popular que cae más rápido un hablador que un cojo, y en la política poblana la regla se cumple al pie de la letra. Las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, tuvieron que ofrecer disculpas públicas luego de la ola de indignación que desataron sus comentarios de humor negro sobre los adultos mayores en un podcast.

¿Qué pasó en la “política ficción” de Puebla?

Todo comenzó en el programa “DesCasadas”, el podcast de Salvatori donde la especialidad de la casa es el cotorreo sin filtro. Ahí, las legisladoras se pusieron a debatir sobre las relaciones amorosas con personas de mayor edad. El tono del programa siempre es relajado, pero la frontera del chiste se les desdibujó por completo cuando abordaron el “aroma” de la vejez.

‼️Diputadas poblanas se burlan de los hombres de la tercera edad: "Ya huelen a baúl"‼️



En un videopodcast las diputadas Nay Salvatori y Grace Palomares (y sus amigas) se burlaron de los hombres mayores.



Una de las participantes aseguró que los hombres de edad ya huelen a baúl,… pic.twitter.com/NLothoOY7y — Galileo Lopez (@GalileoMx_) August 1, 2026

Al plantearse en la mesa que los hombres de la tercera edad “olían a baúl”, las diputadas se soltaron el pelo. Grace Palomares aportó su granito de arena asegurando: “ya es piel de viejito, suavecita y delgadita”. Acto seguido, Salvatori retomó la idea del aroma: “dice esta pen… que los viejitos huelen a baúl”, a lo que Palomares, buscando el remate: “es que ya se están pudriendo”.

La resaca de las risas: del “no me voy a disculpar” al comunicado solemne

Como era de esperarse, el chistecito de la descomposición orgánica no cayó nada bien entre los poblanos. Las redes sociales se convirtieron en un paredón de críticas para ambas legisladoras. Aunque en un inicio Nay Salvatori dijo que no se iba a disculpar y que “aguantaran”, el peso de la realidad política la hizo recular.

El domingo, Salvatori inauguró la temporada de arrepentimiento publicando un sobrio comunicado en el que recurrió al viejo y confiable truco de la “malinterpretación” de su libertad de expresión:

“Considero que [mis comentarios] fueron malinterpretados y usados para una narrativa dirigida en contra de las personas adultas mayores que, con justa razón, se sintieron agraviados como resultado de descontextualizar lo expresado. Ofrezco de manera sincera, honesta y sin ambages, una disculpa pública”, redactó la diputada.

🎙️DISCULPAS PÚBLICAS🎙️



A la Opinión en General

A las y los Ciudadanos del Estado de Puebla

A los Adultos Mayores

A la Opinión Pública👇 pic.twitter.com/uOJNPT1Et5 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 3, 2026

“La culpa es de la oposición”

Para no quedarse atrás, la mañana de este lunes Grace Palomares subió su propio video. Con rostro serio, la diputada juró que ella jamás atacaría a los abuelitos y culpó convenientemente a sus adversarios políticos de armar tormentas en vasos de agua:

“Los comentarios fueron realizados en un espacio de entretenimiento… En ningún momento mi compañera Nay Salvatori y yo intentamos ofender, atacar o menospreciar a cualquier persona de la tercera edad. Ofrezco una disculpa si mis palabras, al ser descontextualizadas, generaron alguna molestia. Evidentemente, la oposición ha aprovechado este hecho para politizar el tema”.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

Como bien decía el clásico: “haiga sido como haiga sido”, o porque les leyeron la cartilla desde la cúpula partidista o por puro control de daños, a las diputadas morenistas no les quedó de otra más disculparse.

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