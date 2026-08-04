Tras la polémica, termina el podcast de diputadas de Morena y suspenden a conductora de Televisa
En Puebla, la diputada de Morena Nay Salvatori anunció el fin del podcast “Descasadas” y adelantó que se alejará por un tiempo de las redes sociales, luego de la polémica generada por los comentarios realizados durante una de las emisiones del programa.
Se acaba podcast de Nay Salvatori en Puebla
A través de sus historias de Instagram, la legisladora explicó que actualmente “ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad sin correr el riesgo de que sea sacada de contexto, distorsionada o utilizada para lastimar”.
La controversia surgió después de que, durante el podcast, se hicieran comentarios sobre el olor de las personas adultas mayores, lo que generó críticas entre la sociedad poblana y diversos actores políticos.
Conductora de Televisa se separa temporalmente de su programa
En el podcast también participaba la conductora de Televisa Nadia de la Rosa, quien informó, mediante un video, que llegó a un acuerdo con la televisora para separarse temporalmente de su programa matutino. Asimismo, ofreció una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas por los comentarios realizados durante la emisión.
“Por decisión de la televisora, estaré fuera del programa hasta nuevo aviso y mi ciclo en el podcast terminó. Por otro lado, con el corazón en la mano, pido disculpas sinceras a todas las personas que se sintieron ofendidas por mis palabras”, expresó.
Por su parte, Hilda Salvatori, hermana de Nay Salvatori y quien realizó el comentario de que la piel de las personas adultas mayores olía a “baúl”, no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica. De acuerdo con medios locales, labora en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
El podcast “Descasadas” abordaba distintos temas con un enfoque de humor y conversación. Sin embargo, tras la controversia generada por los comentarios emitidos en una de sus transmisiones, el proyecto llegó a su fin.
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