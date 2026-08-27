Evitan linchamiento en Huejotzingo, Puebla; rescatan a hombre señalado por robo

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En Huejotzingo, Puebla, salvan a sujeto de ser linchado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los robos están a la orden del día en Puebla. En Huejotzingo, un hombre fue señalado por el presunto robo de una camioneta, por lo que una turba comenzó a golpearlo e intentó lincharlo. Sin embargo, autoridades intervinieron y lograron rescatarlo con vida.

Salvan a sujeto de ser linchado

Imágenes compartidas por diversos medios, como Los Titulares, muestran al hombre golpeado, mientras era atendido por paramédicos.

#LosTitulares | 🚨 Evitan linchamiento en #Huejotzingo



La activación oportuna de los protocolos de atención y la coordinación entre el @GobHuejotzingo y la @Segob_Puebla permitieron rescatar con vida a un hombre que era golpeado por pobladores en Santa Ana Xalmimilulco, tras ser… pic.twitter.com/4EK0VCCu5W — LosTitulares (@_LosTitulares) August 27, 2026

¿Qué dijo el Gobierno de Huejotzingo?

Mediante un comunicado, el Gobierno Municipal de Huejotzingo informó que los hechos ocurrieron en Santa Ana Xalmimilulco, donde autoridades rescataron con vida a un hombre que era golpeado por una turba, luego de que fuera señalado por el presunto robo de una camioneta.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la intervención se realizó mediante el Protocolo de Atención Temprana Municipal, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y fuerzas federales.

El Gobierno de Huejotzingo señaló que el hombre fue trasladado a la comandancia, donde recibió atención médica.

Además, se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realice las diligencias e investigaciones correspondientes.

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