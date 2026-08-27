Normal Rural “Carmen Serdán” arrancará clases a distancia el 31 de agosto; detienen a Alejandro “N” por despojo

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La Normal sigue con escándalos de novatadas. Foto: FiscaliaPuebla/Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Alejandro “N” o Alejandro de Jesús “N”, señalado como probable responsable del delito de despojo de las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en Teteles de Ávila Castillo. La detención ocurre mientras la institución se prepara para iniciar su servicio educativo a distancia el próximo 31 de agosto, informó la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP).

¿Qué se sabe de la detención?

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 19 de agosto de 2025, Alejandro “N”, identificado como asesor del consejo, presuntamente dio la orden a alumnas del comité estudiantil para impedir el acceso a las instalaciones de la Normal Rural.

El sujeto fue detenido en la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó en la Ciudad de México una orden de aprehensión contra Alejandro N. y/o Alejandro de Jesús N., señalado como probable responsable del delito de despojo cometido en agravio de las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Carmen… pic.twitter.com/XI2xJhbSZk — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 27, 2026

A partir de esta instrucción, según la Fiscalía, se realizó la toma del inmueble, impidiendo el ingreso del personal directivo y docente, así como de un comité interinstitucional integrado por representantes de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La FGE indicó que las diligencias periciales en materia de topografía, testimoniales de posesión y otros actos de investigación acreditaron la legítima propiedad del inmueble a favor de la institución educativa. Con estos elementos, la representación social solicitó y obtuvo de la autoridad judicial el mandamiento de captura.

Este 26 de agosto, agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Alejandro “N” y posteriormente fue trasladado ante el Juez de Control.

Normal “Carmen Serdán” iniciará clases a distancia

Por otra parte, la SEP de Puebla informó que el servicio educativo de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” comenzará a distancia el 31 de agosto, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de las estudiantes.

La dependencia señaló que la comunidad escolar no verá afectado su desarrollo académico, ya que las actividades contempladas en los planes de estudio se realizarán de manera regular para mantener su formación integral.

¡Entérate! 📢 A toda la comunidad educativa de Puebla, informamos: #PensarEnGrande pic.twitter.com/qiV2cqI4Yk — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) August 27, 2026

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