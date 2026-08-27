Detienen a Yoltic Mikhail “N” presunto defraudador de Mr. Doctor en Puebla

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Mr. Doctor acusa a Yoltic de estafarlo en Puebla. Foto: Fiscalía Puebla

Yoltic Mikhail “N” fue detenido en Puebla tras una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La detención ocurrió el 26 de agosto en la capital poblana, como parte de una investigación relacionada con presuntas afectaciones patrimoniales y estaría relacionado con la estafa al creador de contenido Mr. Doctor.

¿Qué dijo Mr. Doctor?

Mediante sus redes sociales, el creador de contenido celebró la detención de Yoltic Mikhail, a quien señaló como presunto responsable de una estafa que habría afectado a decenas de personas en Puebla.

🚨 YOLTIC RUEDA GUZMÁN ya está en la CÁRCEL pic.twitter.com/xQWSqMdZGh — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) August 26, 2026

“Acaban de detener a Yoltic Rueda Guzmán, la ‘Rata de Covadonga’, el estafador de Puebla, quien robó más de 10 millones de pesos a decenas y decenas de poblanos. Lo detuvieron por abuso de confianza y lo que te falta”.

El pasado mes de febrero, Mr. Doctor, cuyo nombre real es Octavio Arroyo, denunció haber sido víctima de una estafa por 600 mil pesos. Según explicó, el presunto responsable se ganó su confianza al presentarse como empresario del sector inmobiliario y posteriormente lo involucró en el fraude.

También señaló que el hombre lo amenazó con desaparecerlo o “levantarlo”, por lo que teme por su seguridad. El creador de contenido aseguró que cuenta con audios y videos relacionados con las amenazas y que ya acudió ante la Fiscalía de Puebla junto con otras personas que, según dijo, también tuvieron experiencias similares con el señalado.

Detención de la llamada “Rata de Covadonga”

La detención fue realizada por agentes de la Fiscalía de Investigación Regional, quienes localizaron al señalado y dieron cumplimiento al mandato judicial emitido por la autoridad correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de agentes de la Fiscalía de Investigación Regional, cumplimentó una orden de aprehensión contra Yoltic Mikhail N., probable responsable del delito de abuso de confianza.#FiscalíaInforma | https://t.co/YrX0Os68DL pic.twitter.com/PoVplexZyJ — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 26, 2026

Tras ser detenido, Yoltic Mikhail “N” quedó a disposición del Juez de Control, ante quien se realizará la audiencia correspondiente para determinar su situación jurídica.

La FGE señaló que las investigaciones complementarias continúan y que el procedimiento se lleva a cabo conforme a la legalidad y el debido proceso.

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