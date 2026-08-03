Gigantes de cartón llenan de vida las calles de Atlixco

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Gigantes de cartón, música de banda y cientos de familias dieron vida al Centro Histórico de Atlixco durante el Desfile de Mojigangas 2026, una de las celebraciones culturales más representativas del Pueblo Mágico, realizado este 2 de agosto.

Más de 90 mojigangas monumentales, elaboradas por artesanos, escuelas y colectivos, recorrieron las principales calles entre aplausos, bailes y fotografías de visitantes que disfrutaron del colorido espectáculo.

Se trata de figuras gigantes elaboradas principalmente con cartón, papel, tela y estructura de carrizo.

Su origen se remonta a las festividades populares de España y, con el paso del tiempo, se integraron a las tradiciones mexicanas, donde representan personajes históricos, fantásticos, populares o de la vida cotidiana, convirtiéndose en un símbolo de alegría y del arte popular.

“Tuvimos aproximadamente 100 piezas presentes entre mojigangas tradicionales y también algunas figuras de cartonería como pollitos, cochinitos, porque todo esto es parte de nuestro folclor de nuestra identidad y fiestas tradicionales, recuerden que las mojigangas no sólo se ven en el Atlixcáyotl sino hasta en bodas y XV años”, dijo Valerie Bartsch, regidora de Turismo de Atlixco.

Además de preservar esta tradición, el desfile impulsa el turismo y la economía local al atraer a cientos de visitantes que disfrutan de la gastronomía, el comercio y el ambiente festivo que distingue a Atlixco.

“Me enorgullece participar siendo joven, incitando a las infancias y juventudes y adultos de nuestra comunidad a que se sumen a este movimiento cultural que es orgullosamente atlixquense y es un proceso largo desde la elaboración hasta el final del desfile”, señaló Diana Yareth Zapata Palacios, participante y realizadora de mojigangas.

“Está padrísimo las obras de arte de las mojigangas que están desfilando y la energía de la gente”… Cada año veo más elaborado que plasman más su talento”, declaró Arely Tepoz, visitante.

Con esta celebración, Atlixco reafirma su compromiso con la conservación de sus raíces y demuestra que la cultura y las tradiciones continúan siendo parte esencial de la identidad del municipio.

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