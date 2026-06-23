“No es un tema de autonomía, sino de legalidad”: Congreso de Puebla ante exigencia de la SCJN por infancias trans

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Congreso de Puebla acatará resolución sobre infancias trans Foto: Cuartoscuro

El Congreso del Estado de Puebla aseguró que dará cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a reconocer legalmente a las infancias trans, al tiempo que rechazó que el tema represente un conflicto entre la autonomía del Poder Legislativo y las resoluciones judiciales.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, afirmó que el cumplimiento de la resolución no es un asunto político ni de autonomía parlamentaria, sino una obligación legal que debe acatarse por tratarse de una determinación del máximo tribunal del país.

Congreso de Puebla acatará resolución de la SCJN

“La Suprema Corte es la última instancia y nosotros en el Congreso somos respetuosos de la ley. No es un tema de autonomía, sino de legalidad que debemos cumplir”, señaló el legislador.

La declaración se produce luego de que la SCJN notificó nuevamente al Congreso poblano para que informe, en un plazo de cinco días hábiles, las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia relacionada con el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes.

Notificación de la SCJN al Congreso de Puebla

Gaspar Ramírez confirmó que la notificación fue recibida el pasado 17 de junio y que los funcionarios requeridos por la Corte ya sostienen reuniones para definir la respuesta institucional.

“Estamos concluyendo estas pláticas y daremos a conocer nuestra postura, pero sí puedo decir que daremos atención y cumpliremos a la Corte sobre el tema de las infancias trans”, expresó.

El caso forma parte de los cuatro pendientes que mantiene el Congreso de Puebla ante la Suprema Corte, entre los que también se encuentran la regulación de la revocación de mandato, la delimitación territorial entre Hueyapan y Atempan, así como la derogación formal del delito de ciberasedio.

Infancias trans y pendientes legislativos en Puebla

La Corte ha advertido que el incumplimiento injustificado de sus resoluciones puede derivar en sanciones económicas e incluso en procedimientos contra los servidores públicos responsables, conforme a lo establecido en la Constitución mexicana.

Con el plazo prácticamente agotado, el Congreso poblano deberá demostrar avances concretos en el cumplimiento de una sentencia que permanece pendiente desde hace más de tres años y que hoy vuelve a colocar al Poder Legislativo bajo la lupa del máximo tribunal del país.

Congreso de Puebla define postura ante la SCJN

“La Suprema Corte es la última instancia entonces nosotros en el Congreso somos respetuosos de la ley, en el tema de la autonomía te refieres al tema de las infancias trans, acuérdense que el tema de la Suprema Corte fue en la pasada todavía estaba la ministra Piña y le llega o notifica a la LXI legislatura es la legislatura pasada, lo han pateado pero no es un tema del ministro Hugo Aguilar del ministro ni esta legislatura pero como somos respetuosos de la ley y vamos a dar cumplimento a la ley, o es un tema de autonomía sino un tema de legalidad que debemos cumplir”, refirió Gaspar Ramírez.

“El pasado 17 de junio recibimos la notificación de la Suprema Corte y tenemos cinco días hábiles que vence el día de mañana esos días, nosotros estamos ya estamos conversando y platicando los que hemos sido requeridos porque ya en esta etapa fue requerido el presidente de la mesa directiva , el presidente de la junta de gobierno y coordinación política y el presidente de la comisión Mauricio Cespedes Peregina, estamos concluyendo estas pláticas tenemos un día más y daremos a conocer, pero si puedo decirte que daremos atención y cumpliremos a la corte sobre ese tema de las infancias trans, y es el mismo caso del ciberasedio y todo lo que tengamos que ver con la Suprema Corte y cumpliremos todo conforme a la ley y lo que nos pide la Corte“, finalizó el presidente del Congreso de Puebla.

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