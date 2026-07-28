Mario Marín obtiene amparo para salir del Altiplano y seguir con prisión domiciliaria en Puebla

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Mario Marín obtiene amparo. Foto: Uno TV

El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, obtuvo un amparo que le permitirá dejar el penal federal de La Palma (Altiplano) para continuar el proceso penal que enfrenta bajo prisión domiciliaria en su casa de la colonia Xilotzingo, en la capital poblana.

Aunque la resolución ya fue concedida, aún permanece en el penal, ya que siguen los trámites administrativos y judiciales para ejecutar el traslado, el cual podría concretarse en los próximos días.

La medida representa un cambio en las medidas cautelares, pero el proceso penal en su contra continúa.

¿Por qué Mario Marín regresará a prisión domiciliaria?

La defensa del exmandatario argumentó que Mario Marín presenta problemas de salud, principalmente padecimientos en la garganta y los pulmones, además de tener más de 70 años, factores que fueron considerados durante el juicio de amparo.

La resolución deriva de una serie de recursos promovidos desde 2025, después de que un Tribunal de Apelación revocó la prisión domiciliaria que había recibido en agosto de 2024 y ordenó su regreso al penal de máxima seguridad al considerar que existía riesgo de fuga.

Desde entonces, la defensa, encabezada por la abogada María Elba Lozada, impulsó nuevos recursos legales al señalar presuntas violaciones a los derechos humanos del exgobernador y cuestionar la justificación para mantenerlo en un penal federal.

¿Qué pasará con el proceso contra Mario Marín?

Una vez que se ejecute la resolución judicial, Mario Marín regresará a su domicilio en Xilotzingo, donde permanecerá bajo prisión domiciliaria, con vigilancia permanente y un brazalete de localización electrónica.

Tras conocerse el amparo, la periodista Lydia Cacho publicó en su cuenta oficial de Instagram que el exgobernador todavía no ha salido del penal de La Palma, y aclaró que la resolución únicamente abre la posibilidad de su traslado en los próximos días.

Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho, relacionado con los hechos posteriores a la publicación del libro Los demonios del Edén. Aunque el amparo modifica las medidas cautelares, deberá seguir compareciendo ante las autoridades judiciales.

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