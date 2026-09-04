Operación Limpieza: aseguran más de 25 mil productos en Puebla y Tlaxcala

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Operación Limpieza. Foto: Genaro Zepeda

Más de 25 mil productos que presuntamente vulneran derechos de propiedad intelectual fueron asegurados durante operativos realizados en ocho establecimientos de Puebla y Tlaxcala, informó este viernes la Secretaría de Marina (Semar).

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como parte de la denominada “Operación Limpieza”, estrategia enfocada en detectar puntos de producción, almacenamiento y comercialización de mercancía presuntamente irregular.

Aseguran más de 9 mil productos en Puebla

En Puebla, las autoridades intervinieron cuatro establecimientos ubicados en el Centro Histórico, Barrio de San Antonio, San Isidro Castillotla y la zona de la carretera federal Puebla-Atlixco.

Los negocios inspeccionados fueron China Poblana, Eco Home Market, Fun Dahlia y Eco Market, donde se aseguraron 9 mil 434 piezas, entre juguetes, peluches, textiles, gorras, perfumes, termos y diversos accesorios.

De acuerdo con las autoridades federales, la mercancía estaría relacionada con una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual de marcas como Disney Pixar, Hello Kitty, Mario Bros, Adidas, Jordan, Polo, Nike y Puma, entre otras.

El valor estimado de los productos asegurados únicamente en Puebla asciende a 796 mil 654 pesos.

Operativo también se realizó en Tlaxcala

De manera simultánea, la Semar y el IMPI desplegaron acciones en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, donde fueron inspeccionados otros cuatro establecimientos: ZHENG BIN TLAXCALA, Unimas, Tienda China y Merca Asia.

En estos puntos fueron aseguradas 15 mil 571 piezas, cuyo valor fue calculado en un millón 61 mil 36 pesos.

¿Cuánto vale la mercancía asegurada?

En conjunto, los operativos realizados en Puebla y Tlaxcala dejaron un total de 25 mil 5 productos asegurados, con un valor estimado de un millón 857 mil 690 pesos.

Las autoridades precisaron que se trata de mercancía que presuntamente vulnera derechos de propiedad intelectual, por lo que las acciones buscan impedir que estos productos continúen dentro de los canales de comercialización.

¿Qué es la “Operación Limpieza”?

La intervención forma parte de la “Operación Limpieza”, estrategia federal mediante la cual se realizan inspecciones en establecimientos previamente identificados como posibles puntos de producción, almacenamiento o distribución de mercancías presuntamente irregulares.

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