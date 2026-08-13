Quedó grabado: menor recoge dinero que se le cayó a despachador en gasolinera de Tlajomulco y ¡se lo queda!

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En Jalisco un menor de edad robó dinero en una gasolinera. Foto:Cuartoscuro

En Tlajomulco, Jalisco, un video generó indignación en redes sociales luego de mostrar el momento en que un menor de edad tomó dinero que se le cayó a un despachador de una gasolinera.

Video del momento en que toma el dinero

En las imágenes se observa al trabajador manipular un fajo de billetes, el cual aparentemente cae al suelo sin que él se percate. El despachador continúa con sus labores, mientras un menor que se encontraba cerca observa lo ocurrido.

En una gasolinera en López Mateos y avenida la Tijera en Tlajomulco a un despachador se le cayó $3000 pesos de las ventas y un vehículo marca Mazda, placas JFE 356 A; estaba cargando en la bomba de a lado por lo que un menor de edad tripulante del vehículo se da cuenta pic.twitter.com/300Z4Xr91w — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) August 13, 2026

Momentos después, el menor baja del vehículo en el que viajaba, se acerca al lugar donde cayó el dinero, lo recoge y regresa a la unidad.

El hecho ocurrió en una gasolinera ubicada en el cruce de López Mateos y avenida La Tijera, en Tlajomulco. Tras tomar el efectivo, el menor subió nuevamente al vehículo y se retiró del sitio.

En las imágenes también es posible observar la placa del automóvil en el que viajaba.

Video causa indignación en redes

El material fue compartido por la cuenta @JaliscoRojo, dedicada a reportar acontecimientos relacionados con la inseguridad en Jalisco, y provocó diversas reacciones entre usuarios.

Algunos cuestionaron directamente la acción del menor, mientras que otros señalaron la importancia de que los trabajadores de las gasolineras realicen retiros periódicos del efectivo para evitar manejar grandes cantidades de dinero.

Entre los comentarios publicados se encuentran:

“Estoy en total desacuerdo en la acción del menor, pero eso no quita el hecho, que el despachador vaya haciendo retiros cada cierta cantidad de dinero para no exponerse”.

Otro usuario escribió:

“En esa zona son bien ratas. Y aquí la muestra”.

Mientras que un tercer comentario señaló:

“Eso es muy diferente a encontrar dinero, ellos sí sabían a quién se le cayó”.

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