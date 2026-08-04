Ariadna Montiel solicita sancionar a diputadas de Morena por comentarios sobre adultos mayores

GENERANDO AUDIO...

Presidenta de Morena rechaza dichos contra adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido abrir un procedimiento contra las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares, tras la polémica generada por comentarios realizados sobre adultos mayores en un pódcast.

Durante una conferencia de prensa, Montiel consideró que las expresiones realizadas por las legisladoras deben ser revisadas por los órganos internos del partido y señaló que, en lo personal, considera que ambas deberían recibir una sanción.

⚠️ La dirigente nacional de @PartidoMorenaMx, Ariadna Montiel (@A_MontielR), solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido el inicio de un procedimiento de investigación en contra de las diputadas locales Graciela Palomares (@GracePalomares) y Nayeli… pic.twitter.com/mHsUz3Jf9I — Nacho Juárez (@ignacio_angel) August 4, 2026

Pide que la Comisión revise el caso

La líder morenista informó que ya solicitó formalmente la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para analizar lo ocurrido y determinar si existe alguna falta a los principios del partido.

“Estas dos diputadas de Morena, desde el día de ayer, se abrió una… le solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abrieran un procedimiento para que la Comisión estudie el caso y proceda como decida“.

Montiel añadió que, desde su punto de vista, la medida más adecuada sería suspenderles sus derechos dentro del partido, aunque reconoció que la decisión final corresponderá a la instancia interna.

“Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la Comisión”.

“Esto debe ser sancionado”

La dirigente también hizo un llamado a la militancia para mantener una conducta respetuosa, especialmente hacia sectores vulnerables como los adultos mayores.

“Consideramos que esto debe ser sancionado. Yo respeto sus decisiones respecto a sus redes sociales, lo respeto, pero evidentemente no lo comparto”.

Además, defendió las políticas de apoyo dirigidas a las personas de la tercera edad y lamentó que integrantes del propio movimiento hayan realizado expresiones que generaron molestia.

“Nuestros adultos mayores han recibido de nosotros el mayor trabajo, la mayor inversión. Este año la pensión de adultos mayores tiene 525 mil millones de pesos. Ése es el tamaño del amor a nuestros adultos mayores”.

La polémica comenzó en un pódcast

La controversia surgió luego de que Nayeli Salvatori y Grace Palomares participaran en el pódcast “DesCasadas”, donde realizaron comentarios de humor sobre personas adultas mayores.

Durante la conversación, las legisladoras hicieron referencias al aspecto físico y al olor de las personas de la tercera edad, incluyendo expresiones que provocaron una fuerte reacción en redes sociales.

Tras las críticas, ambas diputadas ofrecieron disculpas públicas.

Salvatori sostuvo que sus comentarios fueron sacados de contexto y afirmó que nunca buscó ofender a los adultos mayores, mientras que Palomares aseguró que las expresiones fueron realizadas en un espacio de entretenimiento y negó que existiera la intención de menospreciar a este sector de la población.

Morena analizará posibles sanciones

Por ahora, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá determinar si los comentarios ameritan alguna sanción partidista.

Mientras tanto, la polémica continúa generando reacciones dentro de Morena, donde dirigentes y militantes han cuestionado las expresiones realizadas por las dos legisladoras poblanas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.