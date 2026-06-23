Volkswagen en Puebla se va a paro productivo 2 semanas: ¿cómo afectará a trabajadores?

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Volkswagen Puebla suspenderá producción dos semanas. Foto: Cuartoscuro

Alrededor de 7 mil trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México verán interrumpidas sus actividades laborales durante dos semanas, luego de que la armadora programara una suspensión temporal en sus líneas de producción de la planta de Cuautlancingo, Puebla.

La medida entrará en vigor el próximo 29 de junio y se mantendrá hasta el 12 de julio, periodo en el que dejarán de ensamblarse los modelos Jetta, Tiguan y Taos.

La decisión fue comunicada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw), que precisó que la pausa abarcará las semanas 27 y 28 del calendario productivo de 2026.

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La planta de autos @Volkswagen_MX de #Puebla suspenderá durante dos semanas la producción de los modelos #Jetta, #Tiguan y #Taos.

El #paro, programado para las semanas 27 y 28, forma parte de un #ajuste temporal en las operaciones de la armadora. pic.twitter.com/17VQFxLyVq — Mural Educativo (@MuralEducativo) June 22, 2026

¿Cómo afectará el paro a los trabajadores?

La suspensión alcanzará a personal de los tres turnos que participan en las áreas de producción de la armadora poblana.

De acuerdo con la representación sindical, los días en que no haya actividad serán cubiertos mediante un esquema que utilizará parte de las vacaciones acumuladas de los trabajadores. El mecanismo contempla que por cada día laborado se generen dos jornadas de descanso aplicables durante el periodo de paro.

Para aquellos empleados que no dispongan de saldo vacacional suficiente, la empresa recurrirá al modelo conocido como kurzarbeit, utilizado en la industria automotriz para enfrentar reducciones temporales de actividad sin afectar de manera total los ingresos de los trabajadores.

Con este esquema se busca amortiguar el impacto económico derivado de la suspensión productiva.

¿Qué áreas de Volkswagen Puebla dejarán de operar?

El paro temporal se concentrará en los segmentos 1 y 3 de la planta instalada en Cuautlancingo, donde se ensamblan tres de los vehículos más importantes del complejo industrial: Jetta, Tiguan y Taos.

En estas áreas laboran más de 6 mil técnicos sindicalizados, además de personal relacionado con los procesos de manufactura.

Aunque las líneas de producción permanecerán detenidas, la empresa conservará personal de guardia para supervisar instalaciones, maquinaria y materiales necesarios para reanudar operaciones una vez concluida la pausa.

Paro ocurre en medio de ajustes industriales

La suspensión de actividades se suma a otras medidas implementadas por Volkswagen durante este año para adecuar sus procesos de producción.

Entre ellas destacan los esquemas de jornadas reducidas aplicados en distintos momentos de 2026, mientras la armadora avanza en la preparación de sus instalaciones para incorporar nuevos proyectos de manufactura.

Uno de los objetivos de estos ajustes es la futura producción del modelo Golf, cuyo inicio está previsto para 2027 en la planta poblana.

Volkswagen mantiene sin explicar las razones del freno productivo

Hasta ahora, ni la empresa ni el sindicato han detallado públicamente las causas específicas que originaron la decisión de detener las líneas de ensamblaje durante dos semanas consecutivas.

La organización sindical únicamente confirmó las fechas del paro y los mecanismos que se utilizarán para atender la situación laboral de los trabajadores involucrados.

Tampoco se ha informado cuánto tiempo tomará recuperar el ritmo habitual de fabricación de los modelos Jetta, Tiguan y Taos una vez que concluyan los trabajos programados en la planta.

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