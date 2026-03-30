Hasta 550 mil pesos para vivienda: así puedes acceder al apoyo en Querétaro

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Querétaro y municipios apoyan para construcción de vivienda. Foto: Cuartoscuro

El programa Contigo por tu Vivienda 2026 del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) ofrece apoyos de hasta 550 mil pesos para que personas sin acceso a créditos puedan construir o mejorar su casa en Querétaro. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente para sectores vulnerables que no pueden obtener financiamiento bancario o público.

Acceder a este apoyo del IVEQ permite a los beneficiarios avanzar en la construcción de su patrimonio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa y exista suficiencia presupuestal estatal y municipal.

¿De cuánto es el apoyo del programa de vivienda en Querétaro?

El IVEQ contempla distintos montos dependiendo del tipo de apoyo:

Hasta 550 mil pesos para autoproducción de vivienda

para autoproducción de vivienda Hasta 200 mil pesos para mejoramiento de vivienda

En el caso de la autoproducción, el recurso será otorgado en partes iguales entre el Gobierno estatal y el municipio, y deberá destinarse a la construcción de una vivienda nueva en un terreno propiedad o en posesión del beneficiario.

Para mejoramiento, el apoyo está enfocado en la edificación de cuartos adicionales o ampliaciones, de acuerdo con las necesidades de la vivienda y bajo aprobación conjunta del municipio y el IVEQ.

¿Qué requisitos debes cumplir para acceder al apoyo del IVEQ?

Las personas interesadas en este programa deberán:

No contar con acceso a financiamiento para vivienda

Cumplir con los criterios de elegibilidad del IVEQ

Presentar su solicitud mediante la Cédula de Información Socioeconómica (CIS)

Acudir personalmente a las oficinas correspondientes

Además, deberán acreditar la posesión del terreno donde se construirá la vivienda, el cual debe contar con servicios básicos como agua, luz y drenaje. El IVEQ pone a disposición de los interesados los detalles de la documentación requerida en su sitio oficial.

¿Dónde y cómo se solicita el apoyo de vivienda en Querétaro?

Las solicitudes se reciben de manera presencial en el IVEQ o en las oficinas de Desarrollo Social de cada municipio participante.

El trámite puede realizarse en:

Av. Pie de la Cuesta 1488, Col. Desarrollo Centro Norte, Santiago de Querétaro

En un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

También podrán habilitarse otros puntos conforme el Instituto amplíe su cobertura en el estado.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de solicitar el apoyo?

Antes de iniciar el trámite, el programa establece algunas condiciones clave:

Debes contar con posesión legal del terreno

El predio debe tener servicios básicos

Se requiere un ahorro previo , que puede ser en dinero, materiales o mano de obra

, que puede ser en dinero, materiales o mano de obra El apoyo se otorga una sola vez por hogar o beneficiario

Además, los recursos se entregan conforme a convenios de colaboración entre el IVEQ y los municipios participantes, por lo que la disponibilidad puede variar según la localidad.

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