“Escuchábamos misiles”: queretanos regresan a México tras quedar atrapados en zona de guerra

Queretanos vuelven tras quedar atrapados en guerra Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Decenas de queretanos atrapados en la guerra en Medio Oriente regresaron a México tras vivir días de miedo e incertidumbre por los ataques con misiles en la región.

Un grupo de 52 turistas de Querétaro logró salir de Dubái, hizo escala en España y aterrizó a las 22:09 horas en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde fueron recibidos por familiares.

Durante su estancia en la zona del conflicto, los viajeros mexicanos escucharon detonaciones y observaron interceptaciones de misiles en el cielo, lo que generó preocupación entre los turistas que no están acostumbrados a vivir situaciones de guerra.

“Fue frustrante y preocupante porque escuchábamos los misiles, cómo los destruían y alcanzábamos a ver algunas cosas en el cielo. Nunca había pasado por algo así”. Brenda Cetina, turista de Querétaro

Queretanos atrapados en guerra narran momentos de miedo

Los turistas señalaron que hubo momentos de tensión cuando comenzaron a circular reportes sobre posibles ataques en zonas cercanas a aeropuertos, lo que generó temor entre quienes buscaban salir del país.

David García, también integrante del grupo, explicó que el ambiente fue de nerviosismo y pánico entre algunos viajeros.

“Hubo momentos de mucho miedo, hubo gente que entró en pánico, y era lógico, no estamos acostumbrados a eso. De repente ves las noticias de que ya hay un misil que cae en el aeropuerto, y es la vía de salida”.

A pesar de la incertidumbre, los 52 turistas lograron abandonar la zona y completar su ruta hacia México.

Reencuentro entre abrazos y lágrimas en Querétaro

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Querétaro, familiares esperaban en la sala de llegadas para recibirlos después de varios días de angustia.

Entre abrazos, llanto y expresiones de alivio, las familias celebraron el reencuentro tras días de incertidumbre por la situación en Medio Oriente.

Sandra y Miguel Urtiaga, familiares de una de las viajeras, señalaron que temieron lo peor mientras seguían las noticias del conflicto.

“Yo sí pensé que no la íbamos a ver por un momento. Fueron días muy difíciles, esperando. Cuando supimos que ya estaban en Madrid, sentimos alivio”. Sandra y Miguel Urtiaga, familiares de turistas

