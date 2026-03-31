Vacaciones de Semana Santa: consulta aquí qué playas tienen sargazo en Quintana Roo

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Playas de Quintana Roo reportan distintos niveles de sargazo. Foto: Cuartoscuro

Durante las vacaciones de Semana Santa, miles de personas viajan a las playas del Caribe mexicano, por lo que conocer el estado del sargazo en Quintana Roo se ha convertido en una de las consultas más frecuentes antes de salir. Para ello, existe un portal que permite verificar qué playas presentan mayor o menor presencia de esta alga.

De acuerdo con la plataforma Sargazo.info, el monitoreo actual incluye 42 playas ubicadas en distintas zonas del estado, principalmente en la Riviera Maya, donde cada sitio se clasifica según la cantidad de sargazo detectada.

Qué playas de Quintana Roo tienen sargazo en Semana Santa

Según los datos publicados en el portal, las 42 playas monitoreadas se distribuyen en cinco categorías, dependiendo de la cantidad de sargazo en playas de Quintana Roo.

El reporte indica que:

4 playas presentan sargazo abundante

2 playas registran sargazo excesivo

23 playas tienen sargazo moderado

10 playas presentan sargazo mínimo

3 playas se mantienen sin sargazo

La información se actualiza de manera constante para que los turistas puedan consultar el estado del mar antes de viajar o elegir el destino que mejor se adapte a sus planes durante la Semana Santa en la Riviera Maya.

Cómo funciona el portal para consultar el sargazo en playas

El sitio permite a los usuarios revisar el estado del sargazo en la Riviera Maya mediante un sistema sencillo que muestra el nivel de afectación en cada playa.

Para utilizar la plataforma, los usuarios pueden:

Buscar directamente la playa que desean visitar

Consultar el semáforo del sargazo

Revisar el nivel actualizado de presencia de esta alga

Reportar el estado de la playa y compartir información

De esta manera, el portal se ha convertido en una herramienta utilizada por personas que planean viajar durante la temporada vacacional.

Portal permite revisar el sargazo en toda la Riviera Maya

El monitoreo no se limita a un solo destino, ya que el portal permite revisar el estado del sargazo en Quintana Roo en distintos puntos de la Riviera Maya, donde cada playa aparece clasificada según el nivel de afectación.

Esta información puede consultarse antes de planear un viaje, especialmente durante las vacaciones de Semana Santa, cuando aumenta la llegada de visitantes a las playas del Caribe mexicano.

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