Cae titular de la SSP de Matehuala por secuestro de electricistas

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Detienen a secretario de Seguridad de Matehuala. Foto: Guardia Civil Estatal

La autoridad estatal confirmó la detención del secretario de Seguridad Pública de Matehuala, Jorge “Peña“N”, por su presunta participación en el secuestro de siete electricistas ocurrido el pasado 21 de marzo en San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos personas por presuntos delitos contra la salud, a quienes les aseguraron varias dosis de droga y vehículos. El primero, identificado como Pablo Ernesto “N”, portaba 29 dosis de marihuana y un automóvil. El segundo, Jorge “N”, quien se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala, fue detenido en posesión de 52 bolsas de marihuana, tres dosis de “cristal” y un vehículo oficial.

Secuestro de electricistas en San Luis Potosí

De acuerdo con los reportes, los trabajadores desaparecieron el 21 de marzo tras concluir su jornada laboral, lo que activó operativos de búsqueda por parte de autoridades estatales.

La Guardia Estatal de San Luis Potosí informó que la detención del funcionario se realizó luego de la localización de las víctimas.

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