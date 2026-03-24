Incendio en joyería de Xilitla moviliza a cuerpos de emergencia: imágenes

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Incendio: moviliza a población y equipos de emergencia Foto: Gobierno de Xilitla

Un incendio en Xilitla, registrado en una joyería, ubicado en el primer cuadro del municipio, en la región Huasteca, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y voluntarios, luego de que una columna de humo fuera visible desde distintos puntos de la zona centro.

Incendio en Xilitla hoy moviliza a vecinos y autoridades

Vecinos de la zona utilizaron pipas de agua para intentar sofocar el incendio en una primera respuesta, mientras arribaban los servicios de emergencia.

Posteriormente, elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo para contener las llamas y evitar su propagación hacia locales aledaños. En el sitio también se sumaron voluntarios, quienes apoyan en las labores de auxilio.

Algunos testigos señalaron que la respuesta de las autoridades fue tardía; sin embargo, los trabajos se mantienen enfocados en controlar el siniestro.

Joyería en Xilitla, punto de origen del incendio

Las primeras versiones indican que el incendio comenzó dentro de una joyería ubicada en el centro del municipio. La ubicación del establecimiento incrementó el riesgo debido a la cercanía con otros comercios.

Imágenes difundidas muestran una columna de humo densa que se eleva desde el lugar, visible desde diferentes puntos de la cabecera municipal.

Las autoridades continúan con las labores para sofocar el fuego y reducir cualquier riesgo de expansión hacia inmuebles cercanos.

Cuerpos de emergencia en Xilitla mantienen operativo

Los cuerpos de emergencia mantienen un operativo activo en la zona para lograr el control total del incendio. Hasta el momento, las acciones se concentran en enfriar el área afectada y evitar que se reactive el fuego.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para evitar circular por la zona centro, con el objetivo de no entorpecer las labores ni afectar la vialidad.

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.

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