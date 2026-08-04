Desmantelan cuatro refinerías ilegales en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

GENERANDO AUDIO...

Las refinerías trabajaban a plena luz del día. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló cuatro instalaciones utilizadas presuntamente como refinerías ilegales para el procesamiento de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

¿Qué se sabe de los operativos contra refinerías ilegales?

Los operativos fueron realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y Pemex Logística, tras labores de inteligencia, investigación y análisis de información entre instituciones de seguridad.

De acuerdo con la FGR, las acciones permitieron ubicar inmuebles que presuntamente eran utilizados como refinerías ilícitas de hidrocarburos. Dos de ellos fueron localizados en San Luis Potosí, uno en Hidalgo y otro en Morelos.

“Como resultado de la estrecha coordinación interinstitucional que tiene la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), basada en labores de inteligencia, investigación, acciones operativas y del intercambio de información entre las dependencias del Gabinete de Seguridad, se logró ubicar dichos inmuebles en los estados de San Luis Potosí (dos), Hidalgo y Morelos”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Aseguran cientos de miles de litros de combustible

Uno de los cateos se realizó en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una instalación tipo nave industrial a la que ingresaban constantemente autotanques.

En ese lugar fueron asegurados tanques de almacenamiento, cilindros, cientos de contenedores, maquinaria, equipo de cómputo, documentación diversa y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero.

En otro inmueble ubicado en Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, las autoridades aseguraron 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero, así como muestras y documentos.

Refinería ilegal en Hidalgo y centro clandestino en Morelos

En Tizayuca, Hidalgo, se aseguró otra instalación presuntamente utilizada para el procesamiento ilegal de combustibles. Durante el cateo se localizaron contenedores de diferentes capacidades y alrededor de 456 mil 300 litros de posible hidrocarburo o producto químico.

Mientras que en Cuautla, Morelos, las autoridades intervinieron un inmueble señalado mediante una denuncia por el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y la presencia de olores relacionados con hidrocarburos y químicos.

Tras el cateo fueron asegurados el inmueble, muestras de los contenedores encontrados, documentación diversa y talones de cheques.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.