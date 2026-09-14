Detienen a 2 policías y un cadete por presunto robo en San Luis Potosí

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Detienen en San Luis Potosí a dos policías y un cadete Foto: SSPCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó la detención de tres personas en flagrancia, por presuntamente estar relacionadas con un robo a casa habitación en la colonia Morales, en San Luis Potosí.

Entre los detenidos se encuentran dos policías municipales en activo y un cadete de la misma corporación.

¿Cómo detuvieron a los policías y al cadete?

Al arribar al lugar, los elementos estatales localizaron una camioneta tipo SUV estacionada al exterior del inmueble, en la que se encontraban dos personas.

Según los primeros datos, ambas presuntamente realizaban labores de vigilancia para alertar sobre la presencia de elementos policiales.

Con autorización del propietario, los agentes de la GCE ingresaron al domicilio, donde localizaron diversos indicios y detuvieron a una tercera persona antes de que pudiera escapar.

Durante la intervención también fueron recuperados objetos que presuntamente estarían relacionados con el robo.

¿Quiénes son los detenidos por el presunto robo?

La SSPC identificó a las personas detenidas como Alexandra “N”, de 24 años, y Claudia “N”, de 20 años, ambas señaladas como elementos en activo de la Policía Municipal de San Luis Potosí.

También fue detenido Javier “N”, de 28 años, quien se encuentra registrado como cadete de la misma corporación.

A los tres se les aseguraron dos armas de fuego con sus respectivos cargadores abastecidos, que, de acuerdo con los primeros datos, corresponderían a armas de cargo.

Además, fue asegurado un vehículo Nissan y un lote de piezas de bisutería y oro, objetos que presuntamente estarían relacionados con el robo.

Detenidos quedan a disposición de la Fiscalía

Las tres personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades corresponde a los primeros datos de la investigación, por lo que las personas detenidas mantienen su presunción de inocencia mientras se determina su situación jurídica.

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