Sinaloa reporta saldo blanco durante Grito de Independencia

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Festejos patrios en Sinaloa. Foto: Especial

Sinaloa reportó saldo blanco durante los festejos por el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, luego de la implementación del Plan Operativo “Fiestas Patrias 2026”, en el que participaron alrededor de 15 mil elementos federales, estatales y municipales, así como personal de corporaciones de auxilio.

Despliegan operativo en los 20 municipios de Sinaloa

El dispositivo de seguridad se desplegó en los 20 municipios de Sinaloa, principalmente en las plazas cívicas donde se realizaron actividades artísticas y culturales con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

De acuerdo con las autoridades, los elementos de seguridad realizaron recorridos y mantuvieron presencia permanente en los principales espacios públicos para garantizar el desarrollo de las celebraciones y la seguridad de las familias.

Autoridades destacan participación ciudadana

El Gobierno de Sinaloa señaló que la participación responsable de niñas, niños, jóvenes y personas adultas contribuyó a que las actividades se desarrollaran sin contratiempos.

Las autoridades destacaron que el comportamiento de los asistentes permitió mantener un ambiente de convivencia durante los festejos patrios en las distintas localidades del estado.

Operativo de seguridad continúa este 16 de septiembre

El despliegue de seguridad no concluye con los festejos del 15 de septiembre. Este miércoles 16 de septiembre continuará con motivo del tradicional desfile cívico-militar, programado tanto en Culiacán como en otros municipios de Sinaloa.

Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa señalaron que mantienen el compromiso de salvaguardar la integridad y seguridad de la población durante las celebraciones patrias.