Después de 2 años vuelve el Grito de Independencia con público en Sinaloa

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Foto: Especial

Después de dos años en los que la celebración pública del Grito de Independencia se vio limitada por el contexto de violencia en Sinaloa, las familias volvieron a reunirse frente a Palacio de Gobierno para conmemorar una de las fechas más importantes para México.

Niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad llegaron hasta la explanada para volver a vivir una noche mexicana en familia. Y desde el balcón de Palacio de Gobierno, la arenga principal fue: “¡Viva la paz!”.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia, realizada en medio de un operativo de seguridad.

“¡Viva la dignidad del pueblo de Sinaloa!… ¡Viva el amor al prójimo!… ¡Viva la paz!”

Graciela Domínguez Nava / gobernadora interina Sinaloa

Vestida en tono rosa y acompañada por integrantes de su gabinete sinaloense, la mandataria estatal recordó a los héroes y heroínas de la Independencia, y lanzó vivas a las comunidades indígenas, a los migrantes, la libertad, la igualdad y la soberanía nacional.

Pero abajo, entre las familias, la noche tuvo un significado especial. Algunos reconocieron que todavía sienten temor por la situación de seguridad, pero decidieron acudir porque tenían ganas de volver a disfrutar públicamente de las Fiestas Patrias, escuchar música y compartir esta tradición con sus hijos.

“Pues que está muy bien organizado, la verdad, se ve seguro, se ve las calles bien, todo, todo bien. Gracias a Dios. No siento miedo venir por el tema de la violencia Pues la pienso uno poquito, pero como le digo, está bien resguardado y está muy bien ahorita de la ciudad en aspecto de ahorita por el grito”

Lorenzo Pérez / padre de familia

Entre los asistentes también había menores que siguieron la ceremonia entre banderas, música y luces.

“Viva México, que es lo que más te ha gustado? la comida”

Briana / niña disfruta de las Fiestas Patrias

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