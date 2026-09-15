Escuinapa sí realizará el Grito de Independencia, pero bajo formato solemne tras hechos de violencia

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Sí habrá Grito de Independencia en Escuinapa. Foto: Uno TV.

El Ayuntamiento de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, decidió que sí habrá ceremonia de Grito de Independencia este 15 de septiembre, luego de que inicialmente se había informado que los festejos serían cancelados ante la situación de violencia que atraviesa el municipio y el ambiente de preocupación entre la población.

Sí habrá Grito de Independencia en Escuinapa

El Gobierno municipal de Escuinapa dio a conocer por medio de un comunicado que la ceremonia del tradicional Grito de Independencia sí se llevará a cabo, aunque con modificaciones importantes.

De acuerdo con la información oficial, el acto se desarrollará bajo un formato estrictamente republicano, protocolario y solemne, acompañado únicamente de una verbena popular en un ambiente familiar y de orden cívico.

El cambio ocurre en medio de un contexto de inseguridad que ha generado preocupación entre habitantes de Escuinapa. Apenas un día antes, una maestra fue asesinada luego de acudir a dejar a su hija, hecho que provocó consternación en el municipio.

Desplegarán operativo

El Ayuntamiento señaló que para la ceremonia del 15 de septiembre se desplegará un operativo preventivo en coordinación con corporaciones de seguridad y auxilio de los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de resguardar a las familias que decidan acudir.

Además, justificó la realización de la verbena popular como una forma de respaldar a comerciantes y familias que dependen de la actividad económica generada durante estas fechas.

Cancelan desfiles escolares

Lo que sí permanecerán cancelados son los desfiles cívicos escolares correspondientes a las fiestas patrias.

La suspensión incluye el desfile de guarderías, preescolares y Centros de Atención Múltiple programado para el 14 de septiembre, así como el de escuelas primarias y secundarias previsto para este 16 de septiembre.

Según el Gobierno municipal, esta determinación fue acordada con autoridades educativas, cuerpos de seguridad, directivos y padres de familia como una medida preventiva para proteger a niñas, niños, adolescentes y personal docente.

Así, después de anunciar inicialmente la cancelación de las celebraciones, el Ayuntamiento de Escuinapa cambió la decisión y mantendrá el tradicional Grito de Independencia, aunque bajo un esquema reducido, solemne y con reforzamiento de seguridad.

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