Sinaloa se prepara para el Grito: vallas y operativo especial en Palacio

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En Sinaloa, se preparan para dar el grito. Foto: Samuel Sánchez

Entre la instalación de escenarios, colocación de vallas y el despliegue de corporaciones de seguridad, el Palacio de Gobierno de Sinaloa se prepara para recibir a miles de personas durante la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre.

A horas del evento, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, reiteró que existen condiciones de seguridad para desarrollar las celebraciones patrias tanto en Culiacán como en los 20 municipios de la entidad.

La mandataria sostuvo que la seguridad está garantizada y que existe coordinación entre las diferentes corporaciones para mantener vigilancia durante los festejos.

La celebración se realizará en medio del contexto de violencia que continúa afectando distintas regiones de Sinaloa, particularmente Culiacán y municipios del sur del estado, entre ellos Mazatlán.

Se preparan para Grito en Sinaloa

En los alrededores de Palacio de Gobierno avanzan los preparativos para las presentaciones artísticas. Se han colocado vallas para delimitar áreas y controlar el ingreso de los asistentes, mientras que hasta el momento se observa presencia de unidades del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal.

Las autoridades aún no han informado cuántos elementos municipales, estatales y federales serán desplegados para resguardar el evento. Hasta ahora tampoco se ha confirmado si se instalarán arcos detectores de metales en los accesos al recinto.

Como parte del operativo, habrá modificaciones a la circulación vehicular. Los cierres parciales de calles comenzarán a partir de las 16:00 horas, mientras que desde las 18:00 horas habrá cierre total en vialidades cercanas a Palacio de Gobierno.

Entre las zonas contempladas se encuentran tramos de avenida Insurgentes, calle Independencia, bulevar Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria, además de conexiones hacia el bulevar Francisco I. Madero. También se establecerán controles de acceso peatonal.

Plan de actividades

Las actividades iniciarán desde las 18:00 horas con música, danza y espectáculos. En el programa se encuentran la Compañía Folclórica Sinaloense, Alex Fernández y el 90’s Pop Tour.

La ceremonia oficial será encabezada por Graciela Domínguez Nava alrededor de las 23:00 horas y posteriormente se contempla un espectáculo de pirotecnia y rayos láser, además de la continuación de la programación musical.

Las autoridades esperan una asistencia superior a las 20 mil personas

Para atender cualquier emergencia serán instalados cuatro módulos médicos y cinco puntos de hidratación, donde se prevé repartir gratuitamente alrededor de 50 mil botellas de agua.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que habrá coordinación entre el Centro Regulador de Urgencias Médicas, Secretaría de Salud, Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública.

Los módulos podrán atender casos de deshidratación, descompensaciones o cualquier otra situación médica y, de ser necesario, realizar traslados a hospitales. Las áreas de urgencias hospitalarias permanecerán operando con sus guardias habituales.

Para facilitar la llegada y salida de los asistentes también habrá transporte público gratuito desde las 18:00 horas, con 144 camiones distribuidos en 48 rutas, que permanecerán en servicio hasta que concluya el último espectáculo y se complete el desalojo de la explanada.

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