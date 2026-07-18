Presunto agresor en Santa Fe, CDMX, enfrenta denuncias por fraude en Mazatlán

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Denuncian presunto fraude inmobiliario en Torre Triana. FOTO: UnoTV

El nombre de Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado como el hombre que aparece en un video de una agresión contra una recepcionista de un hotel en Santa Fe, también está relacionado con un presunto fraude inmobiliario en Mazatlán, Sinaloa, denunciado por decenas de compradores de departamentos en la Torre Triana. Los afectados aseguran que, pese a haber realizado pagos por sus inmuebles, estos no han sido entregados.

La Torre Triana, un desarrollo ubicado frente al malecón de Mazatlán, comenzó a comercializar departamentos en preventa desde 2017. De acuerdo con los denunciantes, las viviendas tenían precios de entre tres y cinco millones de pesos y su entrega estaba prevista entre 2020 y 2021. Sin embargo, la construcción sigue inconclusa y los compradores continúan a la espera de recibir sus propiedades.

Presunto fraude inmobiliario en Torre Triana de Mazatlán

Los afectados relatan que decidieron invertir porque observaron un avance importante en la construcción y una constante actividad en la obra, lo que les dio confianza para concretar la compra.

Uno de los compradores explicó que adquirió su departamento en 2019, cuando el edificio mostraba un avance significativo. Otro señaló que su contrato establecía la entrega en diciembre de 2020, con un periodo máximo de tres meses de prórroga, plazo que nunca se cumplió.

Entre los denunciantes hay personas de Guadalajara, Ciudad de México, Torreón, Durango, Tijuana, así como residentes de Estados Unidos y Canadá. Algunos aseguran haber liquidado completamente sus departamentos sin que hasta la fecha les hayan sido entregados.

Compradores presentan denuncias ante la Fiscalía de Sinaloa

Los afectados informaron que presentaron denuncias por el presunto delito de fraude ante la Fiscalía General de Sinaloa, además de promover procedimientos civiles y mercantiles en juzgados de Mazatlán.

Pese a estos procesos, la Torre Triana continúa promocionándose en internet como un desarrollo exclusivo de condominios frente al océano dirigido al mercado nacional e internacional.

Como antecedente, el reportaje señala que en octubre de 2024 fueron distribuidos volantes en Culiacán y Mazatlán con una fotografía de Octavio Jorge Cortés Jiménez junto a otras personas, entre ellas algunos presuntos integrantes de grupos criminales. Los denunciantes afirman que esta situación les ha generado temor y, en algunos casos, los llevó a suspender actividades por motivos de seguridad.

Mientras continúan las investigaciones por la agresión ocurrida en un hotel de la Ciudad de México, los compradores afectados por este presunto fraude inmobiliario esperan que las autoridades localicen al responsable y determinen las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.