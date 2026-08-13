Empresarios de Sinaloa denuncian a Morena ante el IEES por presuntos actos anticipados de campaña

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Foto: Samuel Sánchez

Un grupo de empresarios y ciudadanos encabezado por Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, y Miguel Taniyama Ceballos, exdirigente de Canirac, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) contra Morena y diversas figuras políticas por presuntos actos anticipados de campaña.

Los denunciantes solicitaron investigar posibles conductas relacionadas con promoción personalizada, propaganda destinada a posicionar aspiraciones políticas y eventuales vulneraciones a los principios de imparcialidad y equidad electoral. También pidieron esclarecer el origen de los recursos utilizados para financiar las actividades de promoción realizadas antes de los tiempos establecidos para las campañas.

En la queja aparecen señalados Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Estrella Palacios Domínguez, Omar Alejandro López Campos, Cristian Alexis Espinoza García y Tomás de Jesús López Bajo.

Reyes Zazueta cuestionó que servidores públicos realicen actividades relacionadas con sus aspiraciones electorales mientras continúan desempeñando cargos. Consideró que, ante las condiciones que atraviesa Sinaloa, deberían concentrarse en sus responsabilidades públicas y no en buscar posicionamiento rumbo a 2027.

La representante empresarial también puso bajo cuestionamiento el financiamiento utilizado para estas actividades y pidió al IEES revisar la procedencia de los recursos.

Coparmex plantea nombrar un gobernador sustituto

Además de la denuncia electoral, Martha Reyes se pronunció sobre la situación política que atraviesa el Ejecutivo estatal y planteó que el Congreso de Sinaloa valore el nombramiento de una gobernadora o gobernador sustituto ante la ausencia de Rubén Rocha Moya.

La dirigente de Coparmex aclaró que su exigencia no está centrada en conseguir el regreso de Rocha al cargo, sino en recuperar condiciones de gobernabilidad y garantizar que exista una administración capaz de atender los problemas y pendientes del estado.

Reconoció que un eventual relevo enfrentaría el obstáculo del tiempo, debido a que una nueva administración tendría que conformar equipos, conocer las distintas áreas y retomar asuntos que permanecen pendientes.

Rubén Rocha Moya solicitó licencia el pasado 1 de mayo, en medio de acusaciones provenientes de Estados Unidos. El Congreso local designó posteriormente a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada recientemente sobre la situación del mandatario con licencia y señaló que mantenerse separado de sus funciones mientras continúa el proceso fue una decisión del propio Rocha para evitar poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa.

Martha Reyes abre la puerta a buscar la gubernatura

En medio de sus cuestionamientos a quienes considera adelantados en la carrera electoral, la propia Martha Reyes dejó abierta la posibilidad de convertirse en candidata a la gubernatura de Sinaloa en 2027.

La presidenta de Coparmex reconoció que semanas atrás habría descartado completamente participar en la elección, pero aseguró que las circunstancias que atraviesa el estado han modificado su posición.

Reyes confirmó además acercamientos con representantes y dirigentes de diferentes partidos políticos. Aclaró que las conversaciones no necesariamente han tenido como objetivo ofrecerle una candidatura, sino conocer quiénes pretenden competir y analizar posibles perfiles para encabezar una alternativa electoral.

Llaman a oposición de Sinaloa a construir alianza para enfrentar a Morena

La empresaria llamó a los partidos de oposición a construir una alianza rumbo a 2027, al considerar que competir divididos podría facilitar la permanencia de Morena al frente del Gobierno de Sinaloa durante otro sexenio.

Su postura es que la candidatura debería recaer preferentemente en una persona con experiencia y capacidad política; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que representantes ciudadanos o empresariales entren directamente a la contienda si no aparece un perfil que genere consenso.

Anuncia nueva marcha por la paz

La dirigente empresarial anunció además una nueva movilización ciudadana para el próximo 13 de septiembre, en un escenario marcado por la persistencia de la violencia y sus repercusiones sobre la economía y el empleo en Sinaloa.

La convocatoria tendrá como principal demanda recuperar la paz y exigir el respeto a los derechos de la población. Para los organizadores, la participación también permitirá medir el ánimo de los ciudadanos y su disposición para involucrarse ante la situación que atraviesa la entidad.

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