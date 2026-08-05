Dejan veladoras donde asesinaron al influencer César Gastélum

GENERANDO AUDIO...

Dejan veladoras a César Gastélum. Foto: Uno TV/Reuters.

Tras el asesinato del influencer César Gastélum la noche de este pasado martes 4 de agosto, personas han comenzado a dejar veladoras en el lugar donde ocurrieron los hechos, además de flores en honor al creador de contenidos de redes sociales de Sinaloa.

Colocan veladoras en el lugar donde asesinaron a César Gastelum

Después del asesinato de César Gastélum, creador de contenidos sinaloense, familiares, amigos y seguidores han comenzado a acudir al restaurante de comida rápida donde ocurrió el ataque para colocar veladoras y flores en su memoria.

Además, en el sitio también fue trazada una cruz de tierra, en señal de duelo y como homenaje al influencer de 24 años, mientras continúan las muestras de condolencias en redes sociales y la exigencia de que el caso sea esclarecido.

Investigan publicaciones presuntamente vinculadas a grupos criminales

La mañana de este miércoles, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que colabora con la Fiscalía General de Sinaloa para esclarecer el homicidio del influencer de 24 años, César Gastelum.

En un comunicado señaló que, entre las líneas de investigación, se analizan diversas publicaciones realizadas por el creador de contenido, algunas de las cuales hacían referencia a una facción de un grupo delictivo.

Asimismo, indicó que se revisan las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables.

Lo que se sabe del homicidio del influencer

César Gastélum, creador de contenido, fue asesinado la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo para redes sociales en un restaurante de comida rápida del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El joven transmitía en vivo junto con el influencer Alejandro Fierro. Durante la transmisión, ambos acompañaban a un joven que, aparentemente, colaboraba para una plataforma de reparto de alimentos. El objetivo era documentar una entrega de comida para generar contenido en redes sociales.

En el video se observa cuando reciben un pedido para un restaurante. Tras llegar al establecimiento, la encargada les informa que el pedido tardaría algunos minutos, por lo que salen para esperar mientras continúan conversando frente a la cámara.

Fue entonces cuando una motocicleta pasó frente a ellos. Instantes después, Alejandro Fierro comentó durante la transmisión: “No oiga, me sentí bien mal, esos chavos me dieron miedo”.

Segundos más tarde, los dos hombres que viajaban en la motocicleta regresaron. Uno de ellos disparó a corta distancia contra César Gastélum, quien murió en el lugar. Alejandro Fierro y la otra persona que lo acompañaban resultaron ilesos.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

‼️El @GabSeguridadMX y la @FiscaliaSinaloa investigan el asesinato del influencer César Gastelum, ocurrido el 4 de agosto en #Culiacán #Sinaloa



Una línea de investigación refiere que en diversas publicaciones, aludía a una facción de un grupo delictivo…

Quizá ”El Chapo” pic.twitter.com/XerCnQ4mGh — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) August 5, 2026

Uno de los contenidos más recientes publicados por César Gastélum fue una colaboración con la influencer la “Beba”, creadora de contenido con más de 1.1 millones de seguidores en TikTok.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.