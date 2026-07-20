Alertan por lluvias muy fuertes, inundaciones y deslizamientos de laderas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango

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Protección Civil pide evitar zonas de riesgo y deslizamientos. Foto: Omar Hernández

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre el riesgo de deslizamiento de laderas debido a las lluvias intensas pronosticadas en distintas regiones del país. La dependencia llamó a la población a extremar precauciones, mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, ya que la saturación de los suelos incrementa el peligro de deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Lluvias intensas incrementan el riesgo de deslizamiento de laderas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el este y sureste de Sonora, así como en el centro, oeste y suroeste de Chihuahua.

Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros para el norte de Sinaloa y el noroeste de Durango.

Además, habrá chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos.

Se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Baja California, Nuevo León y Tamaulipas se esperan lluvias aisladas.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Exhortan a la población a extremar precauciones por riesgos de deslizamiento de laderas. pic.twitter.com/ubI4Xf3Otl — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 20, 2026

Protección Civil emite recomendaciones por riesgo de deslaves

Ante el riesgo de deslizamiento de laderas, la CNPC recomendó a quienes habitan en terrenos inestables o zonas de ladera permanecer atentos a cualquier señal de peligro, como grietas en el suelo, inclinación de árboles o postes y ruidos inusuales.

En caso de detectar alguna de estas condiciones, pidió evacuar de inmediato hacia sitios seguros designados por las autoridades locales y evitar permanecer en áreas consideradas de riesgo.

CNPC pide contar con una mochila de emergencia

Como parte de las medidas preventivas, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó preparar una mochila de emergencia con documentos oficiales protegidos en bolsas plásticas, agua potable, linterna, radio con baterías y botiquín de primeros auxilios.

La dependencia también llamó a la población a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las unidades de Protección Civil estatales y municipales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y las acciones de prevención.

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