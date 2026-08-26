Seguridad, violencia y elección de 2027: los retos que enfrenta Graciela Domínguez en Sinaloa

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La llegada de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa abrió el debate sobre un posible cambio en la estrategia del estado, principalmente en materia de seguridad, después de meses marcados por hechos violentos. Sin embargo, para el periodista sinaloense Juan Manuel Partida, el relevo en el gobierno estatal no representa, al menos por ahora, una ruptura con la administración de Rubén Rocha Moya, sino una posible continuidad.

Durante una entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, Partida sostuvo que una parte de la sociedad percibe el nuevo gobierno como una prolongación del llamado rochismo y cuestionó que Domínguez haya tenido anteriormente expresiones públicas de respaldo hacia el exgobernador.

“Tenemos más de lo mismo con Graciela Domínguez. Es rochista”, afirmó el periodista al ser consultado sobre las expectativas que genera la llegada de la gobernadora interina.

Domínguez asumió el cargo después de la salida de Rocha Moya, en un contexto en el que la seguridad en Sinaloa se mantiene como uno de los principales pendientes para las autoridades estatales.

Seguridad en Sinaloa, el principal reto de Graciela Domínguez

Para Juan Manuel Partida, la situación de violencia representa uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar la nueva administración. Durante la entrevista, el periodista cuestionó los resultados de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno anterior y señaló que existe una percepción social de que la violencia continúa.

“Es increíble que vivamos en el terror permanente. Muertos y más muertos en Culiacán todos los días”, expresó durante la conversación.

Partida también cuestionó la manera en que, desde su perspectiva, se presentan las estadísticas oficiales sobre homicidios y desapariciones. Afirmó que existe una diferencia entre los hechos que, según él, ocurren en las calles y las cifras que son reportadas por las autoridades.

El periodista puso como ejemplo un día en el que, de acuerdo con su relato, se habrían registrado 14 personas muertas en Culiacán, mientras que en las estadísticas oficiales se habrían contabilizado cuatro casos.

¿Habrá continuidad del rochismo con Graciela Domínguez?

Uno de los argumentos utilizados por Partida para sostener que podría existir continuidad política es el historial de declaraciones públicas de la ahora gobernadora interina.

El periodista recordó publicaciones anteriores en las que Domínguez habría manifestado respaldo a Rubén Rocha Moya y a su estrategia de seguridad. En ese sentido, consideró difícil desvincularla políticamente de la administración anterior.

“Hay cosas que no se pueden borrar”, señaló al referirse a los posicionamientos que, según dijo, la funcionaria publicó anteriormente en redes sociales.

Desde su perspectiva, los primeros días del nuevo gobierno podrían mostrar modificaciones en algunas áreas, pero no necesariamente un cambio de fondo.

“Habrá gatopardismo, quizá cambien uno que otro funcionario, pero todos seguirán funcionando exactamente igual”, afirmó.

La expresión fue utilizada por el periodista para describir un escenario en el que podrían realizarse cambios en funcionarios o estructuras sin modificar sustancialmente la forma de gobierno.

¿Qué pasará con la elección de 2027 en Sinaloa?

Otro de los temas planteados durante la entrevista fue el proceso electoral de 2027, cuando los sinaloenses elegirán a una nueva persona titular del Ejecutivo estatal.

Partida sostuvo que el nuevo gobierno podría tener también una función política de cara a esa elección. En particular, mencionó a Imelda Castro como una posible aspirante de Morena y sus aliados.

El periodista aseguró que, desde su perspectiva, la administración interina podría convertirse en un instrumento para mantener el control político del estado.

“Por supuesto. La orden ya se dio”, respondió cuando se le preguntó si el objetivo sería operar políticamente el proceso electoral.

También afirmó que existe preocupación dentro del grupo gobernante ante la posibilidad de que la oposición gane la gubernatura y se investiguen posibles irregularidades de administraciones anteriores.

¿Cómo está el ánimo de los sinaloenses?

Sobre la percepción ciudadana, Partida describió un escenario de desánimo social frente a la situación política y de seguridad.

“Hay mucho desánimo. Lo ve uno en las calles, lo ve uno en los comentarios, en las redes sociales”, sostuvo.

El periodista afirmó que, en su opinión, los comentarios críticos hacia el nuevo gobierno no corresponden únicamente a cuentas automatizadas o bots, sino también a ciudadanos identificables.

A su juicio, una parte de la población considera que la llegada de Domínguez representa una continuidad del proyecto político anterior.

La percepción ciudadana será uno de los factores relevantes durante los próximos meses, particularmente conforme avance la administración interina y se conozcan sus decisiones en seguridad, economía y política social.

¿Qué cambios podría hacer Graciela Domínguez?

La gobernadora interina también enfrenta expectativas relacionadas con la reactivación económica y la atención a los problemas que han afectado a distintos sectores de Sinaloa.

Consultado sobre la posibilidad de que existan cambios concretos durante las primeras semanas de gestión, Partida respondió que espera que puedan ocurrir, aunque anticipó que no observa condiciones para una transformación profunda.

“Ojalá haya cambios de verdad. En mi opinión personal, no los vamos a ver”, expresó.

El periodista señaló además que, desde su perspectiva, existen afectaciones económicas relacionadas con la violencia, incluyendo el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

La administración estatal tendrá que definir sus primeras acciones en áreas como seguridad, economía y gobernabilidad, mientras enfrenta un periodo limitado para desarrollar su gestión.

Los señalamientos sobre Rocha Moya y la violencia

Durante la entrevista también surgieron acusaciones relacionadas con el exgobernador Rubén Rocha Moya, a quien Partida atribuyó presuntos vínculos y responsabilidades que no han sido acreditados judicialmente en la conversación.

El periodista mencionó supuestas acusaciones provenientes de Estados Unidos y habló de investigaciones que, según su versión, involucrarían al exmandatario.

También hizo referencia a presuntos vínculos entre gobiernos y organizaciones criminales. Estas afirmaciones fueron expresadas por el entrevistado y no deben presentarse como hechos comprobados sin documentación o confirmación oficial que los respalde.

Partida también cuestionó la actuación de autoridades de procuración de justicia y preguntó por qué no se han concretado determinadas detenciones o investigaciones que, desde su perspectiva, deberían avanzar.

¿Qué se espera en los próximos meses?

La llegada de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa ocurre en un periodo marcado por la exigencia de resultados en seguridad y por la cercanía del proceso político que desembocará en las elecciones de 2027.

La nueva administración deberá mostrar si existen cambios en la estrategia de seguridad, en la integración del gabinete y en las políticas económicas anunciadas.

Por ahora, la valoración de Juan Manuel Partida es que el relevo no representa una ruptura con el grupo político encabezado anteriormente por Rocha Moya. Su principal argumento son los antecedentes públicos de Domínguez y la continuidad que, desde su perspectiva, existe entre ambos proyectos.

De acuerdo con el entrevistado, los siguientes meses permitirán evaluar esa percepción a partir de decisiones concretas del gobierno estatal, particularmente en materia de seguridad en Sinaloa, atención a las víctimas de la violencia y recuperación económica.

Mientras tanto, el escenario político del estado comenzará a definirse rumbo a 2027, cuando se conozcan las candidaturas y los distintos grupos políticos busquen mantener o disputar el control de la gubernatura.

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