EE. UU. levanta alerta de seguridad en Nogales, Sonora, y reanuda actividades
El Gobierno de Estados Unidos levantó la alerta de seguridad en el municipio de Nogales, Sonora, a una semana de haberla emitido debido a información sobre posibles amenazas de seguridad.
Con dicha acción, dio a conocer que reanudó las actividades regulares en la zona fronteriza con su territorio. Sin embargo, reiteró que la entidad está clasificada como una zona de Nivel 3; es decir, una advertencia de “reconsiderar el viaje” a sus ciudadanos.
“Como recordatorio, el Aviso de Viaje de EE. UU. designa a Sonora como un área de Nivel 3 (‘Reconsidere viajar’)”, indicó a través de su cuenta de X.
Compartió las siguientes medidas a considerar:
- Consulte la información sobre avisos de viaje en travel.state.gov antes de viajar.
- Regístrese para recibir alertas a través del Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).
¿Por qué EE.UU. restringió las actividades en Nogales?
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno estadounidense lanzó una alerta para Nogales, Sonora, dirigido especialmente para su personal, así como sus connacionales por posibles amenazas de seguridad.
Con dicha alerta se limitaron las actividades y los viajes a desplazamiento esenciales únicamente durante el día.
¿Cuántos niveles de alerta de viaje maneja EE.UU. y cómo está clasificado México?
El Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica los destinos internacionales mediante un sistema de alertas de viaje de cuatro niveles, que permite advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos de seguridad que pueden enfrentar al visitar otros países.
En la alerta emitida el 29 de mayo de 2026, la dependencia estadounidense mantiene a México en Nivel 2: “Tomar mayores precauciones”, debido a riesgos relacionados con delincuencia y secuestro. Sin embargo, la dependencia estadounidense advierte que las condiciones pueden variar considerablemente entre cada Estado.
- Nivel 1 – Tomar precauciones normales: Campeche y Yucatán
- Nivel 2 – Tomar mayores precauciones: incluye Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Aguascalientes y Baja California Sur, entre otros.
- Nivel 3 – Reconsiderar el viaje: aparecen, entre otros, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco.
- Nivel 4 – No viajar: aparecen están Colima, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas.
Si deseas consultar el nivel de cada entidad, dale CLIC AQUÍ.
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