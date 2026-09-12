EE. UU. levanta alerta de seguridad en Nogales, Sonora, y reanuda actividades

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Sonora está clasificada como una zona de Nivel 3. Foto: Cuartoscuro (ilustrativa)

El Gobierno de Estados Unidos levantó la alerta de seguridad en el municipio de Nogales, Sonora, a una semana de haberla emitido debido a información sobre posibles amenazas de seguridad.

Con dicha acción, dio a conocer que reanudó las actividades regulares en la zona fronteriza con su territorio. Sin embargo, reiteró que la entidad está clasificada como una zona de Nivel 3; es decir, una advertencia de “reconsiderar el viaje” a sus ciudadanos.

“Como recordatorio, el Aviso de Viaje de EE. UU. designa a Sonora como un área de Nivel 3 (‘Reconsidere viajar’)”, indicó a través de su cuenta de X.

Compartió las siguientes medidas a considerar:

Consulte la información sobre avisos de viaje en travel.state.gov antes de viajar.

Regístrese para recibir alertas a través del Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).

September 11, 2026



Location: Nogales, Sonora, Mexico



Event: On September 11, 2026, the U.S. government lifted the September 5, 2026, Security Alert and resumed regular activities in Nogales, Sonora. As a reminder, the U.S. Travel Advisory designates Sonora as a Level 3… pic.twitter.com/2aFVMbE35Y — U.S. ConGen Nogales (@USCGNogales) September 12, 2026

¿Por qué EE.UU. restringió las actividades en Nogales?

El pasado 5 de septiembre, el Gobierno estadounidense lanzó una alerta para Nogales, Sonora, dirigido especialmente para su personal, así como sus connacionales por posibles amenazas de seguridad.

Con dicha alerta se limitaron las actividades y los viajes a desplazamiento esenciales únicamente durante el día.

¿Cuántos niveles de alerta de viaje maneja EE.UU. y cómo está clasificado México?

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica los destinos internacionales mediante un sistema de alertas de viaje de cuatro niveles, que permite advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos de seguridad que pueden enfrentar al visitar otros países.

En la alerta emitida el 29 de mayo de 2026, la dependencia estadounidense mantiene a México en Nivel 2: “Tomar mayores precauciones”, debido a riesgos relacionados con delincuencia y secuestro. Sin embargo, la dependencia estadounidense advierte que las condiciones pueden variar considerablemente entre cada Estado.

Nivel 1 – Tomar precauciones normales: Campeche y Yucatán

Nivel 2 – Tomar mayores precauciones: incluye Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Aguascalientes y Baja California Sur , entre otros.

incluye , entre otros. Nivel 3 – Reconsiderar el viaje: aparecen, entre otros, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco .

aparecen, entre otros, . Nivel 4 – No viajar: aparecen están Colima, Zacatecas, Sinaloa y Tamaulipas.

Si deseas consultar el nivel de cada entidad, dale CLIC AQUÍ.

Mapa de avisos de viaje del Departamento de Estado de EE.UU. Foto: Gob. EE.UU.

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