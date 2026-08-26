Atacan a balazos casa de alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco

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En Tabasco, atacaron casa de alcaldesa interina en Paraíso. Foto: Cuartoscuro

A sólo tres días de asumir la alcaldía interina de Paraíso, Tabasco, la casa de María Elisa Hernández Flores fue atacada a balazos durante la madrugada de este martes.

La funcionaria confirmó que, tras escuchar las detonaciones, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y comenzaron con las diligencias correspondientes.

Alcaldesa confirma ataque a su vivienda

María Elisa Hernández Flores explicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando ella y otras personas que se encontraban en el domicilio escucharon las detonaciones.

🔴🇲🇽 A solo tres días de asumir la alcaldía interina de Paraíso, Tabasco, la casa de María Elisa Hernández Flores fue atacada a balazos durante la madrugada de este martes.



La funcionaria confirmó que también ha recibido amenazas e intimidaciones.



📹: @TabascoHOY pic.twitter.com/KQASFUIgPV — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 26, 2026

“Como se ha manejado en redes, pues hubo unas detonaciones de arma. Obviamente nos despertamos, llegó Seguridad Pública y se están haciendo todos los registros necesarios, el peritaje ya está a cargo de ellos. A cada institución acudiremos para atender legalmente el tema”.

Al ser cuestionada sobre quién podría estar interesado en causarle daño, la alcaldesa interina señaló que no tiene un señalamiento específico contra alguna persona.

Sin embargo, confirmó que anteriormente ha recibido amenazas, mensajes y actos de intimidación, aunque evitó proporcionar mayores detalles.

“No hay ningún señalamiento específico, lo que sí sabemos es que he tenido amenazas y algunos mensajes, sin ahondar mucho en detalles, por cuestiones de todo lo que está sucediendo actualmente. Hemos tenido algunos temas de intimidación, pero vamos a proceder conforme a ley y sería la postura que se tomaría en estos momentos”.

La funcionaria indicó que se realizarán las acciones legales correspondientes ante las instituciones encargadas de investigar el ataque.

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