Academia donde murió Dafne tenía autorización oficial desde 2012

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Academia Militarizada de Marina Doenitz. Foto: Daisy Herrera.

La Academia Militarizada de Marina Doenitz, donde murió la adolescente Dafne Zapata Quintos durante un campamento de verano, contaba con autorización oficial del Gobierno de Tamaulipas para impartir educación primaria, de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado. El plantel, encabezado por Jorge Luis Ponce Ortega, mantenía su reconocimiento oficial desde 2012, año en que quedó registrado como asociación civil.

Tras la muerte de la menor, se inició en una investigación por feminicidio, por la que el director de la academia y otra trabajadora ya fueron vinculados a proceso.

Academia conservó reconocimiento oficial desde 2012

Según el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, durante la administración del entonces gobernador Egidio Torre Cantú se autorizó el cambio de titular de la institución, que pasó de operar como persona física a constituirse como Academia Militarizada de Marina Doenitz, A.C.

El acuerdo permitió que la escuela mantuviera el reconocimiento oficial para impartir educación primaria.

Además, establecía que la Secretaría de Educación de Tamaulipas debía realizar visitas ordinarias y extraordinarias para supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Entre las obligaciones de la institución también figuraba mantener actualizados los dictámenes de:

Seguridad estructural

Protección contra incendios

Licencia sanitaria

Fiscalía mantiene investigación por feminicidio

La información sobre la autorización oficial adquiere relevancia tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano organizado por la academia.

Por este caso, permanecen en prisión preventiva el director de la institución, Jorge Luis Ponce Ortega, y una trabajadora identificada como Estrella, ambos vinculados a proceso mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa integrando la carpeta de investigación para determinar todas las responsabilidades relacionadas con la muerte de la adolescente.

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