Aún analizan si interrumpir embarazo de niña en Matamoros; está estable

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En Tamaulipas, reportan a una niña embarazada. Foto: Pexels

Aún no se determina si será interrumpido el embarazo de la niña de 11 años que permanece hospitalizada en Matamoros, luego de que la Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación por el probable delito de violación.

Salud de la niña de 11 años en Tamaulipas

La directora del DIF Tamaulipas, Patricia Ayala, informó que la decisión dependerá de las valoraciones médicas y del análisis jurídico del caso, privilegiando en todo momento la salud y el bienestar de la menor.

“Todavía no deciden si van a interrumpir el embarazo. Es un trabajo importante en el que se privilegia primero el estado de la menor, su bienestar y su seguridad, y lo que corresponde a la situación y al tema legal, que es conforme a Fiscalía.”

La menor permanece bajo atención médica y se reporta estable de acuerdo con los médicos.

Así te lo informó Uno TV:

La funcionaria aclaró que hasta este lunes no se había tomado ninguna decisión y que las autoridades esperan los resultados de las valoraciones médicas.

“En este momento no se ha tomado ninguna decisión, están revisando sobre el caso, en colaboración con las autoridades médicas especializadas, la Procuraduría y principalmente la Fiscalía de Tamaulipas”, dijo Ayala.

Patricia Ayala señaló que la prioridad es determinar el estado general de salud de la niña y garantizar su protección mientras continúa la investigación.

“La atención médica está valorando el estado general de la niña. Entonces, ahorita el decir si se tardan, qué pasa, es algo que médicamente tendrá que definirse. Entonces, tanto la Fiscalía, pero principalmente el primer tema que yo les ofrezco es la salud de la niña.”

El DIF Tamaulipas mantiene coordinación con el DIF Matamoros y la Fiscalía para garantizar el acompañamiento y las medidas de protección que requiera la menor.

“Nosotros colaboramos para velar por los derechos de la niña, por el interés superior de la niña, pero ahorita no se ha realizado nada, estamos en espera de la información, que aún no la tenemos y que eso corre a cargo de Salud”, añadió Ayala.

El DIF reiteró que cualquier decisión se tomará privilegiando el interés superior y los derechos de la niña.

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