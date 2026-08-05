Tamaulipas mantiene vigente decreto de escuelas militarizadas pese a orden de la SEP

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Tamaulipas conserva decreto de escuelas militarizadas. Foto: Getty/Cuartoscuro

A pesar de que el Gobierno de Tamaulipas anunció que los bachilleratos militarizados dejarán de operar bajo ese modelo, el decreto estatal que dio origen a este sistema educativo continúa vigente, incluso después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó eliminar las escuelas militarizadas en todo el país antes del próximo ciclo escolar.

La situación ocurre a tres semanas del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, caso que detonó la revisión nacional de este tipo de instituciones educativas.

El decreto que creó los bachilleratos militarizados sigue vigente

Aunque las autoridades estatales confirmaron que los cinco bachilleratos militarizados de Tamaulipas migrarán a un esquema de educación regular, el decreto publicado en agosto de 2018 permanece sin modificaciones.

Dicho ordenamiento fue emitido durante la administración del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y creó oficialmente el Sistema de Bachilleratos Militarizados del Estado, estableciendo un organismo encargado de operar planteles bajo un esquema de disciplina militar.

SEP ordenó eliminar el modelo militarizado

La permanencia del decreto contrasta con la instrucción emitida por la Secretaría de Educación Pública, que ordenó a las entidades federativas retirar los modelos de educación civil con orientación militarizada.

La medida forma parte de la revisión nacional iniciada tras el caso de la Academia Militarizada Döenitz, donde ocurrió el feminicidio de Dafne Zapata Quintos durante un campamento realizado en Ciudad Madero.

Como consecuencia de esa investigación, la SEP anunció que ningún plantel podrá operar bajo una modalidad militarizada al inicio del próximo ciclo escolar.

El modelo desaparecerá, pero no el marco jurídico

El cierre del sistema de bachilleratos militarizados representa una de las principales consecuencias institucionales derivadas del caso de Dafne Zapata.

Sin embargo, aunque el modelo educativo dejará de aplicarse en las aulas de Tamaulipas, el decreto que le dio sustento legal continúa vigente, por lo que aún no existe una modificación oficial al ordenamiento que creó este sistema en 2018.

Las autoridades estatales no han precisado si impulsarán una reforma para armonizar la legislación local con la nueva política educativa federal.

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