Américo Villarreal encabeza desfile por Independencia de México en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Desfile militar en Tamaulipas. Foto: Uno TV

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó en Ciudad Victoria el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En la celebración participaron 3 mil 146 elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad, instituciones educativas y cuerpos de emergencia.

Desfile militar en Tamaulipas. Foto: Uno TV

Más de 3 mil personas participaron en el desfile

El desfile se realizó a lo largo del bulevar Tamaulipas, donde miles de familias acudieron para presenciar el paso de los contingentes. Del total de participantes, 412 elementos correspondieron al Ejército Mexicano, Armada de México y Guardia Nacional.

También participaron mil 31 elementos de la Guardia Estatal, así como mil 567 alumnos de 20 instituciones educativas, desde nivel preescolar hasta educación superior.

A estos contingentes se sumaron 22 elementos de Protección Civil Estatal, 20 de la Cruz Roja Mexicana, 40 cabalgantes y 23 motociclistas.

El gobernador estuvo acompañado por el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval, y el coronel Gerardo Martínez Andrade, jefe de Estado Mayor de la 48 Zona Militar.

Desfile militar en Tamaulipas. Foto: Uno TV

Desfile en Ciudad Victoria reporta saldo blanco

Después de más de una hora del paso de los contingentes, el coronel Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante de la columna del desfile cívico-militar, presentó el parte de novedades.

El reporte indicó que la jornada concluyó sin novedad.

En el desfile participaron, además:

Tres banderas de guerra

Cuatro banderas nacionales

Dos escudos de Tamaulipas

42 vehículos de las Fuerzas Armadas

Dos embarcaciones de la Armada de México

Dos helicópteros de la Guardia Estatal

40 caballos

22 canes

Al término del evento, Villarreal Anaya señaló que las celebraciones patrias realizadas en los 43 municipios de Tamaulipas transcurrieron con saldo blanco.

“Me reportaron a nivel de los 43 municipios donde hubo una muy buena afluencia en cada una de las plazas de las cabeceras municipales y no tenemos novedad, así es que fue una buena fiesta”, expresó.

Desfile militar en Tamaulipas. Foto: Uno TV

Américo Villarreal retomará gira por municipios de Tamaulipas

El gobernador informó que este jueves 17 de septiembre retomará su recorrido por el estado para acompañar a las y los presidentes municipales durante sus respectivos informes de gobierno.

En esta etapa visitará municipios de la zona huasteca y el sur de Tamaulipas.

“A partir de mañana reiniciamos esta acción republicana atendiendo a la invitación de los presidentes municipales a escuchar con atención su segundo informe, viendo cómo nos sumamos para el progreso y bienestar de los tamaulipecos”, mencionó.

Durante el desfile también estuvieron presentes autoridades estatales, federales y municipales, entre ellas el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Mauricio Cansino Báez; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

También acudieron la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, el senador José Ramón Gómez Leal, el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, entre otros funcionarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento