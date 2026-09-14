La era del humanismo mexicano pone primero a las personas: Américo Villarreal

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La era del humanismo mexicano pone primero a las personas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que México vive una nueva etapa con la Cuarta Transformación, en la que las personas deben estar al centro de las decisiones y políticas públicas.

Durante el programa Diálogos con Américo, el mandatario estatal habló sobre el modelo que identifica como humanismo mexicano y destacó que los gobiernos deben enfocarse en mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Y ese es el hecho de esta gran Cuarta Transformación: el velar por el bienestar de la persona, de la familia y, en eso, construir mejores comunidades; y si tenemos mejores comunidades, mejores entidades y un mejor país que viva en paz”.

Humanismo busca poner a las personas al centro

El gobernador también recordó la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, realizada con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Según Villarreal, durante esa visita la mandataria dejó claro que Tamaulipas está presente en las decisiones del Gobierno federal.

“Los tengo presentes”, recordó el gobernador que dijo Sheinbaum a las y los tamaulipecos.

Programas sociales y reducción de la pobreza en Tamaulipas

El mandatario destacó que 19 programas federales tienen presencia en Tamaulipas con apoyos relacionados con alimentación, salud, educación y producción agrícola.

Indicó que los recursos destinados a programas para adultos mayores, personas con discapacidad, becas, Sembrando Vida y mujeres mayores de 60 años pasaron de unos 7 mil millones de pesos al inicio de su administración a alrededor de 25 mil millones de pesos.

“Y eso da, en la base de nuestra población, una seguridad económica y una liquidez que nos permite tener oportunidades de mejor calidad de vida y de bienestar”.

Villarreal citó datos del INEGI y afirmó que en el país hay 13.5 millones de personas menos en pobreza.

Obras e infraestructura que destaca el Gobierno estatal

En materia de infraestructura, el gobernador mencionó proyectos como el tren México-Saltillo-Nuevo Laredo y la carretera del Golfo, que conectará Ciudad de México, Tuxpan, Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa que tendrá una inversión aproximada de 47 mil millones de pesos.

También destacó los puertos de altura de Madero, Altamira y Matamoros, así como proyectos para tecnificar el campo y mejorar el abastecimiento de agua en Ciudad Victoria.

Villarreal Anaya sostuvo que el proceso de transformación no puede completarse en pocos años y llamó a mantener el rumbo de un modelo basado, dijo, en derechos, igualdad y equidad.

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