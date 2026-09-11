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Suprema Corte tumba reforma electoral de Tamaulipas. Foto: Daisy Herrera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo por completo la reforma al Código Municipal de Tamaulipas que establecía nuevas restricciones para llegar o permanecer en un ayuntamiento cuando una persona enfrenta un proceso penal.

¿Qué proponía la nueva reforma al Código Municipal de Tamaulipas?

La Corte no declaró inconstitucionales esas restricciones por su contenido. El decreto fue invalidado porque el Congreso de Tamaulipas lo aprobó y publicó dentro de la veda de 90 días previa al inicio del proceso electoral.

El decreto 66-1146 había modificado las reglas para integrar los Ayuntamientos.

Entre otras cosas, establecía que una persona no podía ser miembro de un ayuntamiento si estaba sujeta a proceso penal por un delito doloso, tenía vinculación a proceso y además prisión preventiva.

También incorporaba como requisito no haber sido condenado a una pena privativa de la libertad por un delito doloso mediante sentencia firme.

Y establecía como causa de suspensión o revocación del cargo encontrarse en esa misma situación procesal.

¿Por qué la Suprema Corte tumbó la reforma?

Estas modificaciones fueron impugnadas ante la Suprema Corte por el Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y SOMOS, que argumentaron, entre otros puntos, violaciones a la presunción de inocencia y a los derechos político-electorales.

Pero la Corte encontró un problema previo: el Congreso local legisló en materia electoral cuando constitucionalmente ya no podía hacerlo.

La Constitución Federal establece una restricción de 90 días antes del inicio del proceso electoral para modificar de manera fundamental las reglas electorales.

El decreto fue publicado el 1 de julio de 2026, mientras que el proceso electoral local 2026-2027 de Tamaulipas inició en septiembre.

Por ello, la Suprema Corte consideró fundado el argumento de la llamada veda legislativa electoral y determinó la invalidez total del decreto.

Esto significa que no solamente cayó la polémica regla sobre personas vinculadas a proceso, pues la Corte invalidó todo el Decreto 66-1146.

Código Municipal anterior también tiene impugnaciones

Y hay un detalle importante: tampoco ordenó revivir automáticamente las reglas anteriores del Código Municipal, porque esas disposiciones también están impugnadas en otro proceso ante la propia Suprema Corte.

La Corte aclara que no existe un vacío que impida el desarrollo de las elecciones de 2026-2027, pues los requisitos para acceder a cargos de elección popular y las reglas sobre suspensión de derechos político-electorales permanecen sustentados en la Constitución Federal, la Constitución de Tamaulipas y la legislación electoral local que no fue modificada por este decreto.

Así que el golpe jurídico al Congreso de Tamaulipas es total: la Suprema Corte invalidó toda la reforma por haber sido aprobada fuera de tiempo constitucional.

Y aunque los ministros no entraron a resolver si las restricciones eran constitucionales o no, el tema queda abierto y podría volver al debate jurídico conforme avance el proceso electoral.

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