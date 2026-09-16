Rapan a mujer en pleno centro de Tampico tras acusarla de robo

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Mujer detenida. Foto: Vocería de Seguridad Tamaulipas

En Tampico, Tamaulipas, una mujer fue golpeada y rapada por comerciantes luego de que fuera señalada por el supuesto robo de un teléfono celular en un establecimiento del Centro Histórico.

¿Qué se sabe del caso en Tampico?

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, la tarde de ayer comerciantes señalaron a una mujer identificada como Carmen por presuntamente haber sustraído un teléfono celular de un establecimiento.

🚨 RETIENEN A MUJER SEÑALADA POR PRESUNTOS ROBOS EN TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA



Una mujer identificada como “Carmen”, quien ha sido señalada por ciudadanos y comerciantes por su presunta relación con diversos robos en establecimientos del sur de #Tamaulipas y norte de #Veracruz,… pic.twitter.com/chnQMNJb7E — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) September 15, 2026

Los locatarios le dieron alcance en el cruce de Benito Juárez y Francisco I. Madero, donde la retuvieron y comenzaron a agredirla. Videos difundidos por periodistas como Xiomara Vargas y José Luis Morales muestran los momentos de la agresión.

En uno de los videos se observa a la mujer junto a la cortina de un establecimiento, mientras una joven le exige que devuelva el teléfono. La mujer recibe golpes y jalones mientras varias personas se encuentran alrededor.

🚨 #Tamaulipas | Rapan a mujer en pleno centro de Tampico tras acusarla de robos



El momento en que varias personas rapan a una mujer en pleno centro de Tampico quedó grabado y comenzó a circular en redes sociales.



Según las versiones difundidas, comerciantes y transeúntes la… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 16, 2026

En otro momento, un joven la somete mientras algunas personas preguntan dónde está la patrulla. Posteriormente, se observa a Carmen en el piso, con la blusa rota y sin cabello, luego de que los comerciantes se lo cortaran.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al Centro Histórico de Tampico para intervenir y retirar a la mujer del lugar. La presencia de los agentes ocurrió mientras los ánimos entre la multitud comenzaban a subir de tono. Incluso, entre la muchedumbre se escucharon expresiones como “quítale la ropa”, lo que incrementó la tensión en el sitio y evidenció el riesgo de que la agresión continuara.

Posteriormente, la mujer quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación.

¿Qué dijeron las autoridades?

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, una llamada a los números de emergencia permitió que elementos de la Guardia Estatal acudieran al sitio para atender el reporte sobre la mujer, quien era señalada por posible robo.

Tras la intervención de los agentes, la mujer fue trasladada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar lo correspondiente y continuar con las investigaciones.

#VoceríaInforma



Gracias a la denuncia oportuna a los números de emergencia y la acción de la Guardia Estatal, fue detenida una mujer señalada por presunto robo en Tampico.



Una llamada al C5 permitió la intervención de elementos de la Guardia Estatal, quienes acudieron a la Zona… pic.twitter.com/i0dXP7TNFE — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 15, 2026

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