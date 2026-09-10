Seguro obligatorio en Tamaulipas: iniciativa busca exigir póliza vigente para registrar y dar de alta vehículos

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Seguro de auto obligatorio en Tamaulipas. Foto: Shutterstock

Aunque la Ley de Tránsito de Tamaulipas establece como obligatoria la contratación de una póliza de seguro de auto, la falta de sanciones o multas específicas para quienes circulen sin cobertura dificulta que la medida se aplique de manera efectiva.

Seguro obligatorio en Tamaulipas, pero sin sanción por circular sin póliza

La propuesta plantea establecer mecanismos que permitan verificar que los vehículos cuenten con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Al respecto, se señaló que la aplicación de sanciones podría contribuir a que más conductores cumplan con la obligación, de manera similar a lo ocurrido con el cinturón de seguridad.

La Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas contempla la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para poder circular en la entidad.

Buscan que seguro sea requisito para registrar vehículos

La iniciativa señala que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad, el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas.

Por ello, propone que la acreditación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros sea un requisito indispensable para el registro de vehículos ante la autoridad correspondiente.

Sin embargo, de acuerdo con los argumentos de la propuesta, actualmente los trámites de registro, alta, refrendo o control vehicular realizados ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas no contemplan de manera expresa la acreditación de la vigencia de una póliza como requisito indispensable.

¿Qué pasa si un vehículo no tiene seguro en Tamaulipas?

La iniciativa advierte que, al no contar con un seguro que responda por los daños derivados de un accidente, las consecuencias financieras y hospitalarias pueden terminar siendo absorbidas con recursos públicos.

El documento destaca que entre los casos se encuentran percances que involucran a personas jóvenes que circulan en motocicletas o vehículos particulares.

También señala que la contratación de un seguro de responsabilidad civil representa un costo accesible en comparación con los daños que puede ocasionar un accidente de tránsito, además de que existen diferentes opciones en el mercado.

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