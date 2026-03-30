Aseguran más de dos millones de litros de hidrocarburo y tractocamiones en Reynosa, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

En Reynosa, Tamaulipas, decomisaron hidrocarburos. Foto: FGR

En Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, seis tractocamiones y diverso equipo en un cateo realizado en un inmueble de Reynosa, como parte de una investigación por almacenamiento ilícito.

¿Qué se sabe del decomiso en Reynosa, Tamaulipas?

De acuerdo con la autoridad, la diligencia se llevó a cabo tras obtener una orden judicial, derivada de una denuncia anónima que alertó sobre un predio donde presuntamente se resguardaba combustible de manera ilegal.

La carpeta de investigación se inició a partir de un Informe Policial Homologado presentado por elementos de la Guardia Nacional, quienes ubicaron el sitio y notificaron a la Fiscalía Federal en Tamaulipas, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

¿Qué se aseguró en Tamaulipas?

Durante el cateo, además del hidrocarburo, las autoridades aseguraron 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

El inmueble y todo lo decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellos la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y personal especializado de Petróleos Mexicanos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.