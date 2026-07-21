Caso Dafne: Américo Villarreal promete avances de la investigación en las próximas 48 horas

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Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tamaulipas, ante la presión generada por el caso de Dafne Zapata, el gobernador Américo Villarreal informó que, a más tardar en un plazo de 48 horas, se darán a conocer los primeros avances de la investigación.

En entrevista con medios, entre ellos @soy24siete, el mandatario señaló que ya sostuvo comunicación con la Fiscalía General de Justicia y que las indagatorias continúan.

“Van las investigaciones con la Fiscalía, se están haciendo los peritajes forenses. Creo que en un plazo de 24 a 48 horas tendremos una condición ya de saber qué sucedió en este lamentable hecho de esta academia”, declaró.

#Noticias24siete

🕊️ "Se va a impartir justicia", aseguró el gobernador @Dr_AVillarreal al referirse a la muerte de Dafne. Informó que la FGJ de #Tamaulipas continúa con los peritajes y en las próximas 24 a 48 horas, se conozcan los primeros resultados de la investigación. pic.twitter.com/Cqt7eDzUl4 — Noticias 24siete (@soy24siete) July 20, 2026

Respecto a las declaraciones de Alejandra, madre de Dafne, quien recientemente aseguró que ha recibido poco apoyo de las autoridades, Villarreal afirmó que el Gobierno del Estado acompañará a la familia y garantizará que el caso no quede impune.

“Sabemos el dolor que debe de estar pasando y toda nuestra solidaridad y cariño que le hemos hecho sentir a través de las instituciones y, sobre todo, que sepa que se va a impartir justicia”, expresó.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con el acta de defunción, Dafne Zapata falleció por asfixia por sumersión y se estableció que la muerte ocurrió tras un evento de violencia.

Llaman a movilizaciones en Tamaulipas

Por su parte, la madre de la menor difundió un video en su cuenta de Facebook, en el que convocó a la ciudadanía a manifestarse este martes en el FENAMM de Tampico.

“Por favor, todos vamos a unirnos. Ya están los medios de comunicación esperándonos, vamos a luchar con todo”, dijo.

Cabe recordar que unotv.com informó que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguró la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, como parte de las investigaciones relacionadas con la muerte de Dafne.

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