¿Quiénes son los detenidos por el feminicidio de Dafne y de qué los acusan?

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Dafne Zapata falleció en academia militarizada. Foto: Cortesía/FGJ Tamaulipas

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que murió tras ingresar a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, continúa avanzando y hasta el momento suma tres personas detenidas por su presunta participación en los hechos.

Se trata de Jorge Luis “N”, director de la institución; Estrellita “N”, responsable del área de cuidados de las menores; y Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que colaboraba como auxiliar dentro del plantel. Los tres enfrentan acusaciones relacionadas con el feminicidio de la adolescente.

La Fiscalía de Tamaulipas ha solicitado su vinculación a proceso, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente detalles específicos sobre la conducta que se atribuye a cada uno de los implicados.

Jorge Luis “N”, el director de la Academia Doenitz

Jorge Luis “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía en un fraccionamiento de Altamira, Tamaulipas, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por su probable participación en el caso.

Antes de su captura, el directivo se convirtió en una de las principales voces públicas de la academia tras la muerte de Dafne. En diversas declaraciones sostuvo que la menor habría sufrido un desvanecimiento mientras se encontraba en el área de regaderas y rechazó que hubiera sido víctima de agresiones dentro de las instalaciones.

Sin embargo, esa versión fue puesta en duda tras conocerse los resultados de la necropsia, que determinaron que la adolescente falleció por asfixia por sumersión.

La información pública sobre Jorge Luis “N” señala que es arquitecto de profesión y cuenta con estudios de maestría en Administración de Empresas. Pese a que era presentado ante padres de familia como “comandante” y utilizaba uniforme militar durante actividades del plantel, hasta ahora no se ha informado de algún vínculo oficial con instituciones castrenses.

Las autoridades consideran que existen elementos suficientes para investigarlo por el delito de feminicidio, aunque será durante el proceso judicial cuando se determine su nivel de responsabilidad.

Estrellita “N”, la encargada de las menores

Estrellita “N” fue la más reciente de las tres personas detenidas.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, la identificó como la persona encargada del cuidado de las adolescentes dentro de la Academia Militarizada Doenitz y como una de las trabajadoras con mayor contacto con la familia durante los días previos a la muerte de la menor.

De acuerdo con los señalamientos realizados por la familia, fue Estrellita quien mantuvo comunicación con ellos mediante llamadas telefónicas y mensajes para informar sobre el estado de salud de la adolescente.

También fue quien notificó inicialmente el fallecimiento de Dafne, aunque la noticia habría sido comunicada formalmente por una tercera persona cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuál habría sido su participación específica en los hechos investigados, pero fue detenida y presentada ante un juez por su presunta relación con el feminicidio.

Danna Yanina “N”, exalumna y auxiliar del área femenil

La primera persona detenida por este caso fue Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que anteriormente estudió en la Academia Doenitz y que presuntamente colaboraba como auxiliar en el área femenil del plantel.

Según la información disponible, la joven acudió inicialmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir una declaración ministerial relacionada con la muerte de Dafne.

Sin embargo, durante las diligencias fue detenida por orden de un juez de control.

Familiares de Danna han sostenido públicamente que la joven no participó en los hechos y que, por el contrario, también habría sido víctima de presuntos maltratos y abusos dentro de la institución.

Al igual que en los otros casos, la Fiscalía no ha informado de manera pública cuál habría sido la conducta específica por la que es investigada.

¿De qué los acusan?

Hasta ahora, la información oficial disponible indica que los tres detenidos son investigados por su probable participación en el feminicidio de Dafne.

Las autoridades ministeriales solicitaron la vinculación a proceso de los implicados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió dentro de la Academia Militarizada Doenitz y cuál habría sido la actuación de cada uno de los detenidos.

La abogada de la familia de la menor, Lizeth Alejandra Flores García, señaló que por el momento no es posible revelar detalles de las audiencias celebradas recientemente, por lo que parte de la información sobre las imputaciones permanece bajo reserva judicial.

El caso ha generado atención nacional debido a las circunstancias en que ocurrió la muerte de la adolescente y a las contradicciones entre la versión inicial presentada por la academia y los resultados forenses dados a conocer posteriormente por las autoridades.

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