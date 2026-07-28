Danna Yanina sufre crisis nerviosa durante audiencia; peritaje revela que presentaría alto riesgo suicida

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Reprograman audiencia de Danna Yanina. Foto: Uno TV

Este lunes, la audiencia de Danna Yanina, imputada dentro del caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos, fue suspendida tras una crisis nerviosa presentada por la joven. Su padre, Ofil Cruz, confirmó que la jueza decretó un receso luego del incidente ocurrido durante la diligencia.

Poco delicada. Tuvo que tener asistencia médica derivado de eso, sumado a la presión. La jueza tomó consideración que no era pertinente seguir continuando ya que presenta signos de ansiedad. Por eso se suspendió.

Previamente, la defensa presentó un peritaje psicológico en el que se advierte que Danna presenta síntomas de estrés postraumático. Asimismo, la joven presentaría un alto riesgo suicida, por lo que se solicitó revisar la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva.

Danna recibió atención médica y audiencia se pospuso

De acuerdo con el papá de la adolescente, Danna recibió atención médica después de la crisis nerviosa presentada durante la audiencia.

El estrés de hoy fue muy pesado, la verdad, por las declaraciones y todo eso. Sí tuvo atención; le dieron atención pronta y su mamá estuvo al pendiente de ella para cualquier detalle, para tranquilizarla y calmarla. Por lo mismo, la jueza tomó la decisión de suspender.

De este modo, la audiencia fue reprogramada para este martes a las 8:00 de la mañana. El juez continuará con el desahogo de las pruebas y los argumentos de las partes en este proceso judicial.

Peritaje psicológico pide revisar prisión preventiva por riesgo suicida

El peritaje psicológico presentado por la defensa de Danna Yannina plantea que la joven enfrenta afectación emocional. Asimismo, recomienda revisar la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva, debido a alto riesgo suicida.

La psicóloga forense Mara Paola Muñoz informó ante el juez que la evaluación detectó síntomas compatibles con estrés postraumático. Además, se señaló de un presunto historial de violencia física, psicológica y sexual, mismo que habría impactado en el estado emocional de la joven.

Yo realicé un perfil victimológico. Solo puedo decir que, efectivamente, Danna presentó una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder. Ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella.

Danna presentaría alto riesgo suicida, según peritaje

Como agregó la psicóloga, Danna presentaría un alto riesgo suicida, por lo que se recomienda que lleve su proceso penal de otra manera.

En el presente dictamen que yo realicé se encontró que ella está presentando ideación suicida de forma elevada. Por ello, puse una recomendación de cambio de medida cautelar, ya que esto pudiera favorecer la salud mental de la evaluada.

Por último, aseguró que el peritaje demuestra que otras personas relacionadas con el caso podrían requerir atención y valoración psicológica.

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