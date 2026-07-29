Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata; seguirá en prisión

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Danna Yanina permanecerá en prisión preventiva. FOTO: Fiscalía

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos avanzó este martes luego de que una jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, primera persona detenida por el caso. La resolución determina que existen datos de prueba suficientes para presumir su probable participación en los hechos ocurridos durante un campamento de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La jueza también determinó que Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, medida cautelar que le fue impuesta desde su primera audiencia. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que permite que continúe la investigación complementaria.

Durante la resolución, la jueza de control María Ciria Mora González señaló que, en esta etapa inicial del proceso, existen elementos para establecer que Danna Yanina estuvo presente durante la ventana crítica en la que ocurrió la muerte de Dafne Zapata Quintos.

La juzgadora indicó además que quedó acreditada, de manera preliminar, la posición de garante que tenía la imputada respecto de la adolescente.

Expuso que los datos de prueba presentados por la Fiscalía generan la convicción necesaria para establecer la probable existencia del delito y la posible relación de género, al considerar que la víctima se encontraba en un estado de salud deteriorado y, por ello, en una condición de vulnerabilidad.

Fiscalía continuará con la investigación del caso

La jueza agregó que los elementos de investigación permiten establecer el tiempo, modo y lugar de los hechos, así como la presencia física y la probable coautoría material de Danna Yanina, razones por las que determinó vincularla a proceso.

La resolución fue emitida este martes, después de una audiencia que se prolongó durante varios días y que incluso fue suspendida temporalmente luego de que la imputada presentara una crisis nerviosa y requiriera atención médica.

Danna seguirá en prisión preventiva

La vinculación a proceso permite que continúe la etapa de investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar nuevos testimonios, peritajes y otros medios de prueba.

Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira. La joven fue detenida el 22 de julio, seis días después de la muerte de Dafne Zapata Quintos durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero.

La abogada de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores, aseguró que el plazo de investigación complementaria será de tres meses, por lo que concluirá el 23 de octubre, mientras que la prisión preventiva de Danna Yanina permanecerá vigente durante todo el procedimiento.

Les comento que el dia de hoy, como saben, se llevó a cao la audiencia inicial y después del receso, se resolvió vincular a proceso. La investigación y el proceso penal continúa, pero no quiere decir que es una sentencia condenatoria pero sí que existen indicios razonables que llevan a suponer la probable intervención de la imputada.

Finalmente, adelantó que la representación legal de la familia ya se prepara para la audiencia programada para este jueves, en la que se resolverán nuevos aspectos del caso, y reiteró que será el Poder Judicial quien determine el curso del proceso conforme a derecho.

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