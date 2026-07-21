Detienen a hombre armado tras intentar huir durante cateo en Tlaxcala

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Detienen a hombre armado durante cateo en presunta casa de seguridad. Foto: Getty

Un operativo en el fraccionamiento Arboledas, en las inmediaciones de Los Arcos del Tetel, en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, concluyó con la detención de un hombre y el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo.

Sospechoso intentó escapar durante la intervención

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el operativo se realizó en un domicilio ubicado en la Segunda Privada del fraccionamiento Arboledas, cerca del panteón de la comunidad de San José Tetel.

Durante la intervención, un hombre presuntamente armado intentó escapar al brincar una barda hacia un domicilio contiguo. En su intento por evadir a las autoridades, confrontó a dos elementos de seguridad, quienes desenfundaron sus armas ante la actitud del sospechoso.

Tras varios minutos de tensión, los agentes lograron someter, desarmar y detener al individuo, identificado como Felipe N.

⭕️ #Gritaba #Mátame | 🚓👉🏻 Un amplio operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno derivó en la detención de un sujeto en el fraccionamiento Arboledas, ubicado en la comunidad de San José Tetel #Yauhquemehcan.



Luego de que una llamada al 911… pic.twitter.com/S5o8GHqgor — ÍNDICEMEDIA (@INDICEMEDIAMX) July 21, 2026

Aseguran motocicleta con reporte de robo

Como parte de las diligencias, las autoridades descartaron que hubiera personas privadas de la libertad dentro del inmueble.

Además, fue asegurada una motocicleta de la marca Italika que contaba con una denuncia previa por robo.

Tenía una orden de aprehensión pendiente

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Seguridad para la certificación médica correspondiente y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

La consulta en la plataforma de seguridad permitió establecer que Felipe N. contaba con un mandamiento judicial pendiente de cumplimentar, por lo que las investigaciones continúan.

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