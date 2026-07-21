Acusan a regidora de Apizaco, Tlaxcala, de coartar la libertad de expresión de periodista

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La segunda regidora del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, Leticia Atempan Díaz, acusó al periodista Pablo Morales Cruz, director del medio La Noticia Digital Tlaxcala, de acosarla cuando el comunicador le pedía una entrevista.

Los hechos ocurrieron el 20 de julio en la Presidencia municipal.

El reportero intentó cuestionarla sobre recursos destinados a la rehabilitación del parque central y sobre su ausencia a las sesiones de cabildo.

“Me está acosando el señor, me está acosando, además se vende a los medios. (¡¿Por qué dice eso usted?! Eso, servidora pública, no es acoso, regidora. ¿Será muy complicado hacerle una entrevista?) Usted le ha pagado a los medios, a varios compañeros para que hablen mal de mí”, mencionaron Leticia Atempan Díaz, regidora de Apizaco, y el comunicador.

#LosTitulares | La regidora del municipio de Apizaco, Leticia Atempan Díaz, obstaculizó el ejercicio de labor periodística del comunicador, Pablo Morales Cruz, quien buscó a la funcionaria para entrevistarla sobre su labor pública, sin embargo la mujer solicitó la intervencióm de… pic.twitter.com/YTix4TJX1M — LosTitulares (@_LosTitulares) July 21, 2026

Periodista presentará una denuncia

Pablo Morales, periodista de Tlaxcala, habló sobre la entrevista que quería realizarle a la servidora pública:

“Para que nos informara de la autorización el año pasado de la remodelación del Parque Central de Apizaco, donde se autorizaron varios millones de pesos para este fin. En repetidas ocasiones he intentado entrevistarla y se ha negado; no solamente conmigo, sino con muchos medios de comunicación. Cinco últimas faltas en el Cabildo y la falta de resultados; ése es el cuestionamiento por el cual quería entrevistarla; sin embargo, elementos policiacos resguardaron a la misma, acusándome de acoso. Lo único que quería era que me otorgara una entrevista”.

Pablo Morales anunció que acudirá este martes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para presentar una denuncia contra la regidora.

”Iniciaré, a través de las instancias correspondientes, la denuncia en contra de esta servidora pública por las amenazas, por el delito de difamación, donde afirma que estoy pagando a los medios para que la golpeen, es una verdadera mentira” concluyó Pablo Montes.

Unión de Periodistas pide disculpa pública

En respuesta a lo ocurrido, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala exigió una disculpa pública por parte de la regidora hacia Pablo Morales Cruz y la ciudadanía de Apizaco.

Solicitó un llamado de atención para los elementos de la Policía Municipal y al alcalde Javier Rivera Bonilla, y al Cabildo pidió garantizar condiciones que permitan a los periodistas desempeñar su trabajo con libertad, sin intimidaciones ni represalias.

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