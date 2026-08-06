Tren arrolla a hombre en Teolocholco, Tlaxcala; muere en el lugar

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Tren de carga arrolla y mata a un hombre en Teolocholco. Foto: Cuartoscuro

Un hombre que presuntamente vivía en situación de calle murió tras ser arrollado por un tren de carga en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala. El accidente ocurrió sobre las vías férreas, donde la locomotora le provocó lesiones que le causaron la muerte.

¿Qué ocurrió en las vías del tren en Teolocholco?

El hecho ocurrió en la Primera Sección, en los límites con la comunidad de El Carmen Aztama, a la altura del kilómetro ferroviario SA 25+432, donde una llamada al 911 alertó sobre una persona atropellada por el ferrocarril.

De acuerdo con los primeros reportes, la locomotora involucrada corresponde al tren de carga DPBMX 05 4014, que transportaba granos al momento del percance.

Víctima permanece sin identificar

Las autoridades informaron que la víctima era un hombre de entre 30 y 35 años, de tez morena, complexión delgada y aproximadamente 1.60 metros de estatura.

Al momento del hallazgo vestía una playera roja y un pantalón de mezclilla. Hasta ahora, permanece en calidad de desconocido.

Fiscalía investiga la mecánica de los hechos

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente. Entre las líneas de investigación se analiza si el hombre caminaba sobre las vías o si permanecía recostado en la infraestructura ferroviaria.

Elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional resguardaron la zona, mientras personal de la Policía de Investigación y del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

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