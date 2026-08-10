Conductor ebrio se lleva autos estacionados y casi atropella a dos en Apizaco

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Conductor en estado de ebriedad choca contra dos autos estacionados. Foto: Pexels

Un conductor en presunto estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y chocó contra dos automóviles estacionados durante la madrugada de este domingo en Apizaco, Tlaxcala, en la zona conocida como “las vías”.

¿Donde ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió alrededor de las 05:45 horas, frente al establecimiento Tortas Texanas. El automovilista no habría logrado maniobrar adecuadamente y terminó impactándose contra las unidades que se encontraban estacionadas.

El hecho ocurrió en la zona conocida como “las vías”, uno de los puntos de referencia de Apizaco, durante las primeras horas de este domingo.

#DenunciaCiudadana

Automovilista en presunto estado de ebriedad se impacta contra dos unidades estacionadas frente a las Tortas Texanas, ubicadas a la altura de "las vías" en Apizaco.



Los hechos se registraron este domingo alrededor de las 5:45 am. pic.twitter.com/ldpWkt76jB — El Cuarto de Guerra (@CuartodeGuerraT) August 9, 2026

Conductor habría estado bajo los influjos del alcohol

Según los primeros reportes, testigos señalaron que el conductor aparentemente se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento del accidente.

Dos hombres estuvieron a punto de ser atropellados, ya que se habían retirado del sitio apenas unos minutos antes de que ocurriera el choque.

Autoridades investigarán el accidente en Apizaco

Tras el percance, se espera la intervención de las autoridades de vialidad para realizar los peritajes correspondientes, determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

También deberán establecerse las condiciones en las que conducía el automovilista y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes.

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