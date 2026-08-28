Hallan sin vida a Sergio Cahuantzi, exaspirante a gobernador de Tlaxcala

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Hallan sin vida a Sergio Cahuantzi Nava, político de Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro

Sergio Cahuantzi Nava, escritor y figura de la política de Tlaxcala, fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de su vivienda en la comunidad de Santa María Ixtulco, municipio de Tlaxcala.

¿Cómo encontraron a Sergio Cahuantzi Nava?

Los familiares percibieron olores fétidos provenientes del interior del inmueble, por lo que solicitaron apoyo al servicio de emergencias 911 alrededor de las 16:45 horas.

Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, así como elementos de la Policía Municipal y Estatal.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sergio Cahuantzi?

Familiares señalaron que Cahuantzi Nava enfrentaba diversos problemas de salud, por lo que de manera preliminar no se descarta que haya sufrido un infarto o alguna complicación médica. Esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios forenses.

Tras ingresar al domicilio, las autoridades confirmaron que Sergio Cahuantzi Nava se encontraba sin vida y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Sergio Cahuantzi buscaba una candidatura independiente

Sergio Cahuantzi Nava era conocido en Tlaxcala por su trayectoria como escritor y por su participación en la vida pública y política del estado.

Apenas el pasado 3 de junio, había recorrido calles de la capital tlaxcalteca con pancartas para anunciar su intención de buscar una candidatura independiente a la gubernatura de Tlaxcala en las elecciones de 2027.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continuará con las investigaciones para determinar oficialmente las circunstancias y la causa de muerte de Cahuantzi Nava.

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