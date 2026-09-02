Investigan presunto abuso sexual contra mujer que se arrojó de un anexo en Chiautempan 

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Mujer cae de un segundo piso al intentar escapar por agresión. Foto: Genaro Zepeda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el presunto abuso sexual contra una mujer de 32 años al interior de un centro de rehabilitación en Chiautempan, quien resultó lesionada después de arrojarse desde un segundo piso, según su testimonio, para escapar de una nueva agresión.

Mujer cae de segundo piso en Chiautempan

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Jóvenes Tlaxcala A.C., ubicado sobre la calle Nicolás Bravo, en la comunidad de Xaxala.

El reporte inicial recibido a través del número de emergencias 911 indicó que una persona había caído de manera accidental desde una altura aproximada de 3 metros.

Mientras recibía atención a bordo de una ambulancia, la mujer relató a los policías que la noche del lunes presuntamente había sido víctima de una agresión sexual por parte de hombres que también se encontraban internos en el centro de rehabilitación.

De acuerdo con su versión, durante la tarde del martes los mismos sujetos habrían intentado agredirla nuevamente.

La mujer señaló que, al sentirse acorralada y con la intención de ponerse a salvo, decidió arrojarse desde un balcón ubicado en el segundo piso del inmueble.

Trasladan a mujer al Hospital General de Tlaxcala

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) brindaron los primeros auxilios a la mujer y detectaron un probable trauma raquimedular.

Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital General de Tlaxcala, donde recibió atención médica especializada.

Fiscalía de Tlaxcala investiga los hechos

El director y otro encargado del centro de rehabilitación habrían manifestado ante los policías que desconocían la presunta agresión sexual ocurrida la noche anterior y las circunstancias que provocaron la caída.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, las condiciones en las que la mujer permanecía internada y determinar si hubo responsabilidad por la presunta agresión.

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